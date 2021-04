O trabalho do SUS inspira a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos

Vacina salva. Ela está presente em nossa vida desde os primeiros meses e agora, quando um vírus que prolifera velozmente tomou conta do mundo, é por meio dela que vemos a luz no fim do túnel, acreditam Victor Galluppo e Gustavo Gontijo, do Copo.company, espaço que assina a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos.



Vacina salva. Ela está presente em nossa vida desde os primeiros meses e agora, quando um vírus que prolifera velozmente tomou conta do mundo, é por meio dela que vemos a luz no fim do túnel, acreditam Victor Galluppo e Gustavo Gontijo, do Copo.company, espaço que assina a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos.

“A vacina chegou ao Brasil em 1804, por meio do Marquês de Barbacena. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. A história só nos conta o que já sabemos: a vacina é para todxs”, afirma Galluppo. “É através dela que vislumbramos a esperança de estarmos juntos novamente. Defender o SUS é o mínimo que podemos fazer para que ela chegue aos braços de toda a população brasileira”, conclui o designer.





Aberto em 2015 pelos designers Victor Galuppo e Gustavo Gontijo, o espaço Copo.company (@copo.company) tem como objetivo criar narrativas de moda para o Instagram.





A coluna publica às sextas-feiras a campanha Vacina para Todos, com trabalhos dos designers Victor Galuppo, M Viana (no alto), Mariana Hardy, Bruno Nunes, Gustavo Greco, Mariana Misk (no meio), Renata Polastri, Marcos Guimarães e Luciano Ferreira (embaixo).









MARIA CUTIA

“MOSTRA EXCÊNTRICA”





Atriz e fundadora do grupo Maria Cutia, Mariana Arruda confirma para 10 de maio o primeiro festival on-line da companhia. Idealizada durante o isolamento, a “Mostra Excêntrica” tem como tônica a palhaçaria, linha de pesquisa da trupe que ganha ainda mais força neste contexto de pandemia. “A ideia é experimentar o palhaço dentro de casa, trabalhando com um pouco de alegria para as pessoas. Pois o palhaço é feliz porque é feliz, ele ri de si mesmo e transmite esse sorriso até num momento como este. Além disso, matamos um pouco da saudade enquanto não se pode ter o calor das ruas e do teatro”, explica Mariana.





O evento reunirá cenas inéditas concebidas para o digital por palhaços convidados (entre eles, Rodrigo Robleño) e estudantes de palhaçaria, inspiradas na temática da excentricidade no cotidiano. As exibições ocorrerão de 10 a 24 de maio, sempre às segundas e quintas-feiras, em horários inusitados (às 18h21 e às 18h22), via Instagram (@GrupoMariaCutiadeTeatro) e no YouTube (canal @GrupoMariaCutia).





SOLIDARIEDADE

DRIVE-THRU NO BURITIS





Doar alimentos é essencial nesta pandemia, que, pelo jeito, está longe de acabar. Para facilitar as doações, na segunda-feira começa a funcionar um drive-thru no câmpus da UniBH, no Buritis. A coleta será feita diretamente no carro, garantindo maior segurança, sem a necessidade de contato e sem aglomeração de pessoas. Podem ser doados açúcar, achocolatado, arroz, biscoitos, café, farinha de trigo, feijão, fubá, macarrão e óleo. O funcionamento vai até 13 de maio, das 9h às 19h. A iniciativa é parceria do UniBH com a Prefeitura de Belo Horizonte.