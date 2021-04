Ex-bailarina do Corpo, Cassi Abranches criou a nova coreografia de Anitta

Anitta e modelos que participam de seu novo clipe, %u201CGirl from Rio%u201D (foto: Instagram/reprodução )





Gravado em novembro do ano passado em um estúdio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, “Girl from Rio” é, sem a menor dúvida, o vídeo mais aguardado do ano. Desde terça-feira, famosos e nem tão famosos assim entraram na brincadeira de postar a foto do ônibus, o mesmo em que Anitta aparece, trocando a imagem original pela própria foto. “A divulgação tá pesadíssima”, escreveu Fábio Porchat, no post em que surge no melhor estilo Globeleza.





Se nas redes sociais tudo parece brincadeira, nos bastidores a produção reuniu um time da pesada: Giovanni Bianco (publicitário que tem no currículo trabalhos com Madonna e Gisele Bündchen), o stylist Daniel Ueda, o diretor de fotografia Lula Carvalho e a coreógrafa Cassi Abranches, que por 13 anos foi bailarina do Grupo Corpo.





Atualmente, Cassi cria coreografias para o próprio Corpo (“Suíte branca”, de 2015) e para a São Paulo Companhia de Dança (“Agora”, que há dois anos rendeu a ela o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte).





Cassi revela que já no primeiro telefonema que recebeu de Giovanni Bianco, a intenção do diretor criativo do vídeo era clara: não se tratava de entrevista, mas de sua contratação. Felipe Brito, produtor com quem havia trabalhado, fez a ponte, acredita a coreógrafa.





A partir do OK e de algumas reuniões via Zoom, Cassi percebeu a paixão e o carinho de Bianco pelo projeto. O vídeo tem dois momentos. Um deles mostra a Cidade Maravilhosa glamourosa de tempos atrás. No outro, surge o Rio de Janeiro contemporâneo, tendo o piscinão de Ramos como cenário. Cassi seria a responsável pela coreografia de estúdio.





Dois meses antes, a coreógrafa e Bianco começaram a busca por bailarinos, que passariam pelo pente-fino dela. Cassi não se lembra com exatidão de quantos candidatos havia, eram cerca de 20 nomes de todo o Brasil. A escolha “internacional” caiu sobre Jovani Furlan (solista do New York Ballet) e Gabriel Lopes (solista de uma companhia de dança russa). Formados pela Escola Bolshoi, ambos estavam no Brasil por causa da pandemia. Também foram selecionados Luiz Oliveira (Balé da Cidade de São Paulo) e Bruno Silva (irmão de Ingrid Silva, bailarina do Dance Theatre of Harlem, com quem Cassi Abranches trabalhou na abertura dos Jogos Paralímpicos, no Maracanã, em 2016).



“Pude trabalhar com quatro bailarinos muito legais”, elogia Cassi. Mas a grande surpresa foi o encontro com Anitta. Ao chegar ao set, a cantora, que não conhecia a coreografia, pediu para vê-la por duas vezes, por meio da dublê de corpo.





“Depois disso, Anitta me pediu para ficar ao microfone lembrando a direção de alguns movimentos. Disse a ela que teria liberdade, desde que seguisse as marcações. Me impressionou ela seguir a sequência exata dos movimentos, algo difícil até para bailarinos. Eles aprendem o movimento, mas na hora da sequência pode ser mais difícil. Anitta fez lindamente”, revela Cassi





A coreografia não traz piruetas, mas o jogo de sedução entre a cantora, os bailarinos e cerca de 20 modelos em cena. “Ela é um fenômeno”, garante Cassi, ao comentar a trajetória de Anitta. E se diz orgulhosa de criar dança de qualidade para ser vista pelo máximo de pessoas.