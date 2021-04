'Cidade pandêmica' mostra um dia melancólico visto do Viaduto Santa Tereza

(foto: Pablo Gomide)

(foto: Acervo pessoal)

PABLO GOMIDE,

38 ANOS





O artista, que expõe trabalhos na Galeria Corda, dedica-se a fotos documentais e da arquitetura das cidades





“Esta foto do Viaduto Santa Tereza é do primeiro domingo de pandemia em Belo Horizonte. Tínhamos acabado de decretar lockdown e saí às ruas para registrar alguns pontos sem população. Esta foi a mais emblemática. Não tinha veículos ou pessoas, e o dia nublado deu essa cara melancólica à foto.”





ON-LINE

20 ANOS DE CARREIRA





A mineira Ceumar comemora seus 20 anos de carreira no domingo (25/4), às 20h, como convidada do projeto Palco virtual, do Itaú Cultural. Na live, a cantora e compositora fará show “voz e violão” com músicas que marcaram sua trajetória – do disco de estreia “Dindinha” (1999) até o álbum “Espiral”, lançado há dois anos.





RAP

DISCO SOLO





O compositor e produtor musical Abu, figura conhecida da cena do rap de Belo Horizonte, acaba de lançar seu primeiro disco solo, “Vô”. As setes faixas autorais trazem participações de Matéria Prima, Oreia, Rafael Fantini, Cizco e do cantor e instrumentista francês Kribla.





NEGÓCIOS

FUTEBOL E AFINS





Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e em negócios, criou a HeatMap, empresa voltada para agências de publicidade, esporte e entretenimento. Até janeiro, ele comandou as diretorias de marketing, comercial, projetos incentivados, internacional e de novos negócios do Cruzeiro.