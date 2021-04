'Ver o outro e a nós mesmos' é tema de Bruno Nunes, em Vacina para Todos

Dizem que nossa capacidade de empatia está relacionada à nossa experiência de linguagem. Em um contexto de pandemia como o que vivemos hoje, a solidariedade e a empatia se mostram ainda mais necessárias, afirma Bruno Nunes, que assina a imagem de hoje da coluna HIT. “A vacina é o primeiro passo para dias com mais esperança. Uma simples imagem para que a gente possa se ver, ou melhor, para que a gente possa enxergar o outro também”, comenta o designer. Dizem que nossa capacidade de empatia está relacionada à nossa experiência de linguagem. Em um contexto de pandemia como o que vivemos hoje, a solidariedade e a empatia se mostram ainda mais necessárias, afirma Bruno Nunes, que assina a imagem de hoje da coluna HIT. “A vacina é o primeiro passo para dias com mais esperança. Uma simples imagem para que a gente possa se ver, ou melhor, para que a gente possa enxergar o outro também”, comenta o designer.





• • •





Ilustrador e músico em Belo Horizonte, Bruno Nunes é formado em artes visuais pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), com trajetória premiada na literatura infantil. Desde 2007, ele colaborou em mais de 20 livros, como “De noite no bosque” (2015), de Ana Maria Machado; “O curumim que virou gigante” (2014), de Joel Rufino dos Santos; e “Perdendo perninhas” (2013), de Indigo. A coluna publica às sextas-feiras a campanha Vacina para Todos, com trabalhos de designers convidados. São eles: Victor Galuppo, M Viana (no alto), Mariana Hardy, Bruno Nunes, Gustavo Greco, Mariana Misk (no meio), Renata Polastri, Marcos Guimarães e Luciano Ferreira (embaixo).









LEI ALDIR BLANC

“MOVE CONCRETO!”





O Grupo Contemporâneo de Dança Livre marcou para 16 a 25 de abril, pelo YouTube, a exibição de “Move Concreto! Mulheres e videodança”. A programação reúne 25 obras de artistas de 10 estados brasileiros. Elas foram selecionadas, via edital, entre 700 inscrições vindas de 120 cidades de 20 estados e do Distrito Federal. A curadoria é das artistas mineiras Flaviane Lopes e Luisa Machala, com assistência de Duna Dias, uma das idealizadoras da mostra. O evento foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc





INGLATERRA

FUTURO REI





Roger Arthur Gough, ex-cônsul honorário britânico em Belo Horizonte, envia e-mail corrigindo nota publicada anteontem na coluna sobre os 90 anos da visita de integrantes da família real ao jornal Estado de Minas. “Em 1931, o futuro rei britânico Eduardo VIII esteve em Belo Horizonte acompanhado por seu irmão, o príncipe George, futuro duque de Kent. Era o futuro rei, na ocasião, príncipe de Gales, título dado ao herdeiro do trono britânico, e esse título não pertencia ao seu irmão, conforme a informação na coluna”.





ON-LINE

BATE-PAPO





Paulo Pederneiras, fundador do Grupo Corpo, e Geraldo Rufino, empreendedor e escritor, são os convidados da primeira edição do ano do ArcelorMittal Talks. “Resiliência e reinvenção nos negócios e na vida” é o tema da conversa, que será realizada na terça-feira (13/4), a partir das 16h30, e contará com a mediação de Paula Harracal. O encontro será transmitido pelo YouTube da ArcelorMittal Aços Longos.