Estilista Claudia Pimenta transforma culinária em solução para a crise

A cozinha perfumada de Claudia

Moda não é a única paixão da estilista Claudia Carvalho Pimenta. Cozinhar é uma de suas atividades preferidas. “Sou criativa”, garante. Os azeites dela estão entre as receitas mais admiradas pela família e por amigos.





Tudo começou no fim de 2019. Perfeccionista, Claudia foi refinando as pesquisas até desenvolver três sabores: picante (com ervas aromáticas e pimenta dedo-de-moça), cítrico (ervas aromáticas, especiarias, mexerica, laranja e limão-siciliano) e mix de cogumelos com ervas aromáticas.





Caprichosa, na hora de embalar o produto, ela coloca o azeite em vidros. “São superbonitos”, conta. Presenteou com eles amigos e clientes, no último Natal antes da chegada do novo coronavírus.





Desde o início da pandemia, foi aos azeites que a estilista recorreu para se sustentar. Ele havia acabado de voltar da Europa, onde viu os primeiros sinais de que a coisa era séria.





Em Londres, como estava ligada em outras coisas, Claudia não teve a exata dimensão do problema, embora percebesse algo errado nas lojas vazias e na cidade com pouco movimento.

Antes de retornar ao Brasil, a estilista passou por Portugal. Ao desembarcar no Porto, cidade onde tem família, foi logo avisada para não estranhar a ausência de beijos e abraços. Caiu a ficha. E veio o temor de não conseguir voo de volta para casa.





“Tenho inveja do governo português. Ele foi respeitoso com os cidadãos de Portugal, que, por sua vez, foram obedientes às regras de saúde”, comenta.





Antes de começar a produzir azeites, Claudinha, como é chamada pelos amigos, passou por perrengues: teve de enfrentar confinamento ao desembarcar no Brasil e perdeu o emprego numa das marcas para a qual trabalhava. “Entrei em desespero. Quem iria me contratar? O mercado já não estava muito bom desde 2018”, relembra.





Exaurida com as dificuldades do mercado da moda, agravadas pelos reflexos negativos da pandemia, Claudia não pensou duas vezes. Acatando a sugestão de uma amiga, que recomendou que comercializasse os produtos, a estilista passou a se dedicar à cozinha.





Em média, ela passa 12 horas por dia ali para produz 10 vidros de 200 ml. “É um trabalho de perfumaria”, resume, ao comentar a riqueza de detalhes do produto que sai de sua cozinha.





Tudo é feito apenas por Claudia, de forma artesanal (@degusta07). “Comecei empiricamente, lendo e pesquisando. Perdi muitos vidros e muitos litros de azeite até descobrir as ervas que não perdem a cor e a forma no processo de desidratação”, conta, sempre atenta à beleza e ao sabor do azeite.





“Certa vez, alguém disse que não teve coragem de abrir o vidro. Respondi: 'Abra, é para consumir e é delicioso'.” Claudia continua apurando seus métodos e aprendendo na prática.





Ao comentar o futuro, ela não descarta voltar à moda, mas prestando serviços diferentes dos que já ofereceu. Profissionais do setor precisam de segurança e estabilidade, defende. Otimista, Claudia acredita que a Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.Criem) pode facilitar a relação entre empresários, estilistas e demais envolvidos nesse mercado.





Ao comentar a questão financeira, ela conhece bem a realidade. “Para ganhar o que ganho com a moda, terei de fazer muito azeite”, brinca. “Mas não quero abandonar a produção. Quero que ela cresça e eu consiga desenvolver outros produtos para uma linha maior.”