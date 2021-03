Um ano depois do início do 'Diário da quarentena', o mundo que em colapso

Há exatamente um ano, começava aqui, nesta página, o Diário da quarentena. De março a outubro de 2020, reuni textos com as mais variadas experiências sobre o confinamento social. Era uma forma de encarar os dias. A princípio, pensei que em oito dias estaríamos de volta à nossa rotina de festas, eventos e tudo o que fosse importante e divertido noticiar.





Nem nos piores pensamentos imaginaria que, um ano depois, continuaríamos presos em casa, sem a esperança de rever os amigos, de nos encantar com o teatro, de nos emocionar com os shows... O país segue sem política para a saúde. Anteontem, o governo anunciou o quarto ministro da pasta neste período assustador da pandemia.





A doença está cada vez mais perto, fazendo vítimas entre amigos e parentes. Não, a peste nunca foi e jamais deveria ser encarada como gripezinha. Ela matou e continua matando. Até o momento em que escrevo este texto, o número de mortos se aproximava de 280 mil brasileiros.









Fique em casa





Hélio Amoni Neto,

administrador





Fevereiro de 2021 foi o mês em que coloquei meus pés pela primeira vez numa UTI. Não era pra visitar ninguém, ali seria meu lar pelos próximos dias. O diagnóstico: COVID-19. Foi a primeira vez que o vírus atacou meu corpo, mas, mesmo a distância, ele já havia levado um pouco da minha saúde: meu psicológico estava abalado com quase um ano de pandemia, isolamento social e a inércia de um país que negava a gravidade da doença.





Tive mais de 60% de acometimento dos pulmões, a febre não dava trégua e respirar se tornou impossível sem a ajuda de aparelhos. Meus sintomas não foram brandos (principalmente por se tratar de um jovem de 30 anos, sem comorbidades, com vida saudável), mas todos pareciam leves quando a maior dor vinha: o medo de ir embora sem nem poder me despedir das pessoas que amo.





Durante o tempo em que estive internado perdi várias batalhas. Nas madrugadas, quando tudo ficava mais silencioso, ouvia vidas indo embora nos outros quartos da UTI. O barulho contínuo dos batimentos parando era desesperador! Minha piora progredia e era diária. Dar notícias sobre meu quadro para as pessoas era frustrante. Minha única vontade era retomar a rotina, que não estava tão boa devido à pandemia, mas pelo menos tinha um pouco de cor e vida.





Comecei a sentir apreço pela vida que nunca havia sentido, havia sede de vida e alegria. A melhora veio junto ao colapso do sistema de saúde. Ouvia a equipe médica conversar, naquele hospital já não havia leitos disponíveis. Precisava ser egoísta e não pensar naqueles sem atendimento, era necessário estar forte. Mas não conseguia.





Hoje, com sequelas e em tratamento, mas de alta hospitalar, vejo um outro Hélio. O de hoje é menos ansioso, muito mais grato e, sem dúvida, vai honrar cada pedacinho da segunda chance que a vida lhe proporcionou, além de estar esperançoso, apesar do caos e de tanto negacionismo. Fique em casa, vacine-se na sua hora e respeite a vida, porque ela é linda.









Estou viva





Marcella Souza,

professora e intérprete de libras





Hoje faz um ano que a minha vida parou. A sensação é de que estou em um filme caótico, apocalíptico. Por mais que eu lute e tente, não consigo sair do lugar.





Tomando todos os cuidados possíveis e necessários, fui pega pelo vírus. No início, a tosse chata que não cessava. Rapidamente, ela foi evoluindo para uma dor no peito e nas costas.





Logo a febre veio em cheio. Ir para o hospital não era opção, e sim a única escolha.





Foi tudo muito rápido, cheguei conseguindo falar muito pouco, pois o cansaço era enorme. Logo me colocaram em uma maca, medicamentos foram administrados em minha veia e o uso do salbutamol aliviava a falta de ar. Fiquei sozinha em uma ala isolada só para pacientes com COVID-19.





Doze dias internada com muito medo, sem conseguir levantar da cama, tendo que ter ajuda para tudo: o banho era dado no leito, a comida era colocada em minhas mãos, oxigênio no grau mais forte para que conseguisse respirar.





Minha companhia era a janela, a equipe médica do hospital, o pessoal da limpeza e da alimentação, que sempre me dava como afeto palavras de carinho e de coragem.





Até o corpo começar a reagir ao tratamento do quadro de pneumonia grave, pensei que fosse morrer. Isso me deixou muito triste, revoltada, angustiada por não saber qual seria o desfecho de tudo aquilo.





Hoje, consigo olhar para trás com muita gratidão e esperança de que dias melhores virão, por mais que o cenário seja outro.





As sequelas, como diabetes, ficaram. Mas diante da morte que se fez presente em algum momento, sigo na luta.





Estou viva, é assim que quero continuar.





PS.: Lavem as mãos, usem máscara, álcool em gel, façam o distanciamento e se vacinem assim que ela estiver disponível.