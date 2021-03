Rogério Faria Tavares revela sete lições aprendidas durante a pandemia

Rogério Faria Tavares

Jornalista, doutor em literatura e presidente da Academia Mineira de Letras

1. As redes sociais têm seu lado bom

Famosas pelo terreno fértil que oferecem à ignorância, à maledicência e à mentira, elas também abrem espaço para a arte, a cultura, as letras, e, sobretudo, para o encontro entre os que amam tudo isso. No Instagram da Bienal Mineira do Livro, tive conversas ótimas (e saudáveis) com vários escritores admiráveis, vídeos hoje à disposição do público, sem qualquer ônus.





2. A literatura salva mesmo

Na pandemia, a potência dos livros foi, de novo, consagrada. A leitura abre novas possibilidades, vence o tédio, dribla a tristeza, desfaz o cansaço, aguça a imaginação, repõe as porções de beleza e inteligência necessárias ao cotidiano. Ato de resistência contra a doença e o sofrimento, a organização de “20 contos sobre a pandemia de 2020” (Autêntica Editora, 278 páginas), já à venda, injetou a dose necessária de ânimo à soma dos dias confinados, além de reiterar a aposta certeira no altíssimo nível dos escritores de Minas Gerais.





3. Brincar diariamente com as crianças

Pai de Carlos, de 9 anos, e de Gabriela, de 4, acessei universos mágicos toda vez que parei o que estava fazendo e assentei no chão: para desenhar, colorir, mover super-heróis de um lado para o outro, juntar peças de Lego ou inventar diálogos entre a Branca de Neve e a Bela Adormecida. Um privilégio, um portal para reviver a própria infância, tempo de inocência e encantamento, a salvo de qualquer cepa...





4. O prazer das caminhadas

Andar por onde for possível (seguindo, naturalmente, os protocolos sanitários). Flanar pela cidade ou pelo campo. Exercitar as pernas. Deslocar-se. Abandonar, nem que seja por uma horinha, a reclusão imposta ao planeta. Fruir os benefícios do movimento. Exercitar os olhos, procurando paisagens novas, personagens surpreendentes, situações inusitadas.





5. A afeição ao silêncio

O que pode ser melhor que calar a mente? Faz um bem danado. Não é fácil, mas compensa. Consegui algumas poucas vezes e gostei bastante da sensação. Acostumado a cultivar a palavra – escrita e falada –, experimentei a pausa. E vi o quanto ela é poderosa. Acalma, relaxa, ordena os sentidos, descansa até o corpo. E refina a escuta. Nas tardes de chuva, ouvi a chuva. Só. E foi muito bom.





6. Água, água, água – sempre

Não importa se é de mar, lagoa, lago ou piscina. Ou de um bom e demorado banho. A água lava, limpa, expurga, renova, reidrata, anima, energiza. É mergulhar e emergir com a disposição restabelecida. Num tempo em que a aridez predomina, em que a secura quer mandar no mundo, nada mais indicado que se molhar. Que se dissolver no fluxo de um rio. E seguir com ele, esperançoso, permeável aos desígnios de seu curso, para outras paragens.





7. A alegria do contato com a natureza

Como agrada à alma a reconexão com o verde! Nem que seja na contemplação de um pequeno jardim. Quando prestei atenção às plantas e aos bichos, senti-me leve, com a cabeça protegida contra os enredos intermináveis que gostam de frequentá-la. A majestade mais que centenária de algumas árvores, seus troncos fortes e suas raízes profundas parecem querer dizer: “Não se desespere, tudo passa. O corona passa. A era da truculência e da boçalidade também passa. A civilização é mais forte...”