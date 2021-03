Raiz do Sana é atração em festa junina fora de época

A banda Raiz do Sana é uma das atrações de festa junina virtual que será promovida na Serra Fluminense (foto: ARQUIVO PESSOAL)

No calendário oficial, festa junina só em junho. Mas como nada mais é oficial, quem curte a comemoração pode se preparar para o Arraiá do Sana, evento tradicional há sete anos na Serra Fluminense. Na programação, além de shows das bandas Raiz do Sana e Conterrâneos, oficinas de dança e percussão serão transmitidas nos dias 15 e 16 pelo YouTube. A transmissão será beneficente, com doação destinada à Associação de Moradores do Sana, que distribuirá para os moradores mais vulneráveis do distrito.





APOIO À CULTURA

NEM TUDO PERDIDO





Apesar de todas as indefinições provocadas pela pandemia, ainda há esperança para projetos na área de cultura. O UniBH, que ano passado apoiou 16 projetos no formato on-line, está apoiando até agora 10 projetos culturais, além de estar na fase de pré-seleção de outros 15 novos projetos. “Estamos honrados em poder contribuir com a ampliação e visibilidade da cultura mineira. Ver que o resultado do nosso investimento em cultura proporciona a realização de sonhos e reverbera a qualidade do trabalho que é feito em Minas é a comprovação de que estamos no caminho certo”, afirma Rafael Ciccarini, reitor do centro universitário.





• • •





Entre os projetos apoiados neste ano, os destaques são o Verão Arte Contemporânea, Coletivo de Cinema, Semana Afrolatina, Revista Marimbondo, o documentário “Crash body”, Festival de Dança de Salão, Ciclo de Literatura, Festival Cantautores, Confluências Sonoras e o documentário sobre o Sofia Feldman. “Kevin”, produzido por Joana Oliveira, e apoiado pelo UniBH, foi selecionado para a Mostra de Cinema de Tiradentes.





COMIDA BREGA

DIVERSÃO EM CASA





O que não falta é delivery para nos manter quietinhos dentro de casa (quem pode). E quando o humor é o tempero, a coisa é melhor. O Cozinha Santo Antônio decidiu buscar nas comidas que "saíram de moda" inspiração para o Primeiro Festival de Comida Brega que a Gente Ama. O cardápio reúne salpicão, que fazia bonito nas festas e de repente sumiu, assim como filé à gorgonzola. Não faltarão as sobremesas, como pêssego em calda com chantili.

“Se é para ficar em casa, vamos ao menos nos divertir”, diz, bem-humorada, a chef Ju Duarte, que preparou o cardápio como forma de trazer leveza a esses dias difíceis.





NEBLINA

ON-LINE ATÉ JUNHO





Um dos espetáculos que começa a turnê por Belo Horizonte, “Neblina” foi um dos primeiros a sofrer com os efeitos da pandemia. Com teatros fechados, a temporada foi suspensa, mas ganhou novo formato. Até 30 de junho, os quatro episódios de “Farol de neblina” poderão ser vistos no site www.espetaculoneblina.com.br. Apesar do novo formato, a história continua a mesma, mostrando o misterioso encontro de um casal, Diego (Leonardo Fernandes) e Sofia (Fafá Rennó), em uma casa sem vizinhos ao longo de uma noite fria e encoberta pela neblina. A websérie soma quatro episódios, de 18 minutos cada. A direção é de Yara de Novaes e Clarissa Campolina.