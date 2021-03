Fotógrafo conhecido no meio musical, JP, assina a seção Cidade Pandêmica

(foto: Arquivo pessoal)

(foto: Arquivo pessoal)



Foto de João Paulo Moreira Lima, 40 anos

(@jpsofranz e @dez8um)





Há 11 anos começou a fotografar profissionalmente e, desde então, dedica-se à área de shows. No estúdio @dez8um, cria conteúdo digital de moda, produtos, clipes e lives.





"A história dessa foto vem de um passeio de moto. Ao cruzar a esquina das ruas Dores do Indaiá com Alvinópolis, na Praça do Cardoso, em Santa Tereza, me deparei com a cena: o senhor Orlando, do Bar do Orlando, literalmente trancado em seu trabalho, sem poder fazer nada para aquelas pessoas e a alegria voltarem para a rua!"





GRAXA

O FIM DE UMA AÇÃO





Quase um ano depois do início das ações para salvar os técnicos de luz e som, o movimento "Salve a Graxa BH: Sem Graxa não tem brilho” vai encerrar as atividades. O motivo é o agravamento da crise provocada pela pandemia.





• • •





As doações caíram substancialmente, assim como o número de pessoas que trabalhavam de forma voluntária. A matemática é fácil de entender. Sem dinheiro, não há o que doar. Sem doação, não há como

atender os mais de 700 nomes na lista do projeto. Sem dinheiro também, grande parte dos voluntários deixou a ação em busca de emprego para sobreviver. Lembrando que muitos desses voluntários trabalhavam usando o próprio telefone para a logística de distribuição de cestas básicas.





• • •





A última ação do Graxa está marcada para 26 de março com a distribuição das últimas cestas. Até lá, os organizadores do movimento pretendem entregar à sociedade balanço de quanto foi recebido de doações e quantas cestas foram distribuídas. Apesar da notícia triste – afinal, o Graxa era alento para os técnicos de luz e som –, o movimento está indicado ao Prêmio SIM São Paulo (www.simsaopaulo.com).





NA PLATAFORMA

MINAS COM RIO





Beto Guedes está entre os compositores escolhidos para formar o repertório do CD “A festa rock vol.2”, do cantor, compositor e baixista Rodrigo Santos. O disco reunirá 11 medleys em novos arranjos, com músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque. De Beto entram “O sal da terra” e “Sol de primavera”. “All Star”, de Nando Reis, também está na lista. O lançamento nas plataformas digitais está marcado para 19 de março.





HOMENAGEM

AOS MESTRES





A memória de Marlene Silva e Henry Netto serão lembradas pela Rede Sola de Dança, dias 17 e 18, em encontros on-line no canal do YouTube da RSD. O projeto Rede in Dança 2 – “Os mestres dançam – Edição Póstuma” foi contemplado no Edital da Lei Aldir Blanc MG, 2020.