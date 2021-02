Gastronomia, turismo e arte marcam 5ª edição do Festival Degusta Cultura

(foto: IGOR CERQUEIRA/DIVULGAÇÃO)







A 5ª edição do Festival Degusta Cultura, do Grupo Confesso, dirigido por Guilherme Colina, chega ao fim. Bate-papo hoje, às 19h30, com Igor Leal (Teatro LGBTIA+ e Fluxos Queers – da representação à experiência) e Aline Cântia e Tati Reis (Produção cultural e comunicação não violenta) marca o encerramento da programação, que começou sábado passado. Na bio do @grupo confesso, no Instagram, os interessados podem fazer inscrição. Além dos debates que incluem também temas do interesse do segmento LGBTIA , o festival, que está sem sua segunda versão on-line, promoveu o “Cozinha show”, com o chef Rafa Loufe ensinando receitas de recheios amineirados para pizzas. A de costelinha e a de Romeu e Julieta foram sucessos. Apresentações de teatro e teatro de bonecos, das drags Penélope Fontana e Gaby Camburão, também marcaram o festival.









O diretor-executivo da F5 Gestão Empresarial, Jainir Junior, é o convidado de hoje do workshop virtual para empresários organizado pela ACMinas Jovem, entidade que representa o Conselho Jovem da Associação Comercial de Minas. No bate-papo, às 19h, o tema será “Planejamento estratégico e gestão orçamentária”. Para saber mais sobre o evento, basta acessar o Instagram: @acminasjovem.

A cada quinta-feira, após a abertura no Itaú Cultural da Ocupação Chiquinha Gonzaga, na quarta, dia 24,

Dona Jacira, multiartista e mãe de Emicida; Jup do Bairro, cantora, compositora e apresentadora; Beth Beli, percussionista e fundadora do bloco carnavalesco Ilú Obá De Min; a atriz Indira Nascimento e a cantora Fabiana Cozza falam em “Um certo alguém”, série de entrevistas semanal publicada no site da organização com personalidades da cultura sobre suas perspectivas de passado, presente e futuro.





Na mostra, elas também compartilham o passado com Chiquinha, quando tomam emprestada a

voz potente da maestrina para narrar textos, gravados em audiovisuais e ali expostos, de autoria da dramaturga Maria Shu, como se fossem depoimentos da própria musicista sobre sua vida.

Os produtores de eventos Didio Mendes e Felipe Tiradentes ampliam os horizontes com a abertura do The URBN (@t.h.e.u.r.b.n ), que funciona no Vila da Serra. A carta de drinks é assinada por Thiago Santos, enquanto o chef Beto Haddad assina menu de petiscos orientais. A casa também tem opções de chopes especiais, com destaque para o Goose Island. O bar funciona de terça a domingo.









Antônio Diniz e Renato Loureiro assumem, respectivamente, a presidência e vice-presidência da Associação dos Criadores e Estilistas de Moda de Minas Gerais. A posse marcada para amanhã, na sede do Sindivest-MG, poderá ser acompanhada através do perfil da A.Criem no Instagram (@acriem.moda). Fazem parte da diretoria da associação Fernanda Mendes (secretária), Vicente Fernandes (tesoureiro), Victor Dzenk (relações públicas), Heloisa Santos (acadêmica), Thalita Rodrigues (inovação e negócios), Andréa Aquino (marketing e eventos), Ana Sudano (economia circular) e Celso Afonso (calçados e acessórios).