Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, participa de live do Senac

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)







SENAC

CONEXÃO RH





Em 25 de fevereiro, a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Regional Minas Gerais (ABRH-MG), Eliane Paes, abre a primeira edição da Conexão RH on-line de 2021. No encontro virtual promovido pelo Senac, ela vai abordar o cenário do mercado de gestão de pessoas. Tema de extrema relevância, pois a pandemia mudou a forma de trabalho e de relacionamento com equipes. O psicólogo especialista em gestão de resultados Rafael Nunes e o professor de MBA do Senac Rodrigo Sávio também participarão.





XXX





O encerramento ficará a cargo de Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que discutirá o tema “A calma no caos”, relatando a importância do gerenciamento das emoções e da comunicação assertiva em momentos de crise. Inscrições devem ser feitas com antecedência pelo Sympla. O evento gratuito começa às 19h no canal do Senac no YouTube, com tradução em libras.









SAMBA

TEMPOS VIRTUAIS

Aloízio Horta, Natália Menhem e Vini Ribeiro (foto: Beth Freitas/Divulgação)



“É urgente imaginar”, primeira canção gravada na pandemia pelo Uni.versos Trio, será lançada em 27 de fevereiro nas plataformas digitais. Como o grupo não se reuniu presencialmente, a música foi sendo criada por meio de mensagens de voz e uma ligação. A composição é de Aloízio Horta, Natália Menhem e Vini Ribeiro, com vocal de Manu Dias, violão de Thiago Delegado, percussão de Débora Costa, clarinete de Sérgio Danilo e baixo e arranjos de Aloízio Horta.





FOTOGRAFIA

VIDA INVENTADA





Para quem prefere ficar quietinho em casa, a opção para o fim de semana pandêmico, possivelmente chuvoso, é a exposição “Experimento para uma vida inventada”, de Jéssica Lauriano. A mostra, que pode ser vista no site do Memorial Vale, resulta da observação e vivência do cotidiano da artista. Um dos destaques é o acúmulo de tarefas e de plantas, o que, hoje em dia, é quase uma realidade para muita gente. A exposição on-line fica em cartaz até 12 de março













CENTENÁRIO

OSCAR DIAS CORRÊA





Para lembrar os 100 anos de nascimento do acadêmico Oscar Dias Corrêa (1921-2005), a Academia Mineira de Letras marcou para quinta-feira (25/2), às 19h30, bate-papo entre seu presidente, Rogério Faria Tavares, e o advogado Oscar Corrêa Jr. O público poderá acompanhar pelo canal da academia no YouTube.

AO VIVO

DVD SERTANEJO





A primeira faixa do DVD de Raquel Lídia, “Faz make”, gravado ao vivo em Goiânia, chega hoje ao canal da cantora no YouTube. O single conta com participação de Tierry.

MENU

CIACCIA





Com a reabertura da La Vera Pizzeria, o chef italiano Leonardo Fontanelli criou uma novidade para o cardápio: Ciaccia, sanduíche crocante no pão de focaccia, que pode levar diversos recheios a gosto do freguês.