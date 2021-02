Ruas vazias no carnaval que não existiu inspiram foto da 'Cidade pandêmica'

(foto: Acervo pessoal)









O fotógrafo profissional, com 48 anos de atividades nas áreas editorial, instrucional, industrial e publicitária, desenvolve projeto autoral na Galeria de Arte Fotográfica, em Ouro Preto.





“Para exercitar a alma e a fotografia, fotografo da minha janela. No sábado de carnaval, cliquei duas folionas na cadência dos passos e no silêncio rua vazia. Uma imagem que é reflexão para os nossos dias de isolamento social, onde até o carnaval foi vítima da pandemia.”









MARCHINHAS

AS MAIS TOCADAS





O carnaval ficou literalmente na saudade. Já que a alegria dos blocos foi sufocada pela pandemia, resta-nos, nesta quarta-feira de cinzas, lembrar os sucessos que marcaram a folia nos últimos anos. O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez a lista dos 50 hits foliões mais tocadas. O primeiro lugar ficou com Mamãe eu quero, composta por Jararaca e Vicente Paiva, que ganhou as paradas na voz de Carmem Miranda, nos anos 1930. Na sequência vêm Cabeleira do Zezé, Me dá um dinheiro aí, A jardineira e Marcha do remador. Praieiro, de Manno Góes, sucesso com Jammil, ficou no 43º lugar, e Dança do vampiro, imortalizada pelo Asa de Águia, de

Durval Lellys, em 47º.

NO YOUTUBE

ERUDITO E POPULAR





Claudio Venturini e Telo Borges são os convidados de sexta-feira (19/2) do recital da série Allegro Vivace 2021. A transmissão, feita diretamente do auditório do Mater Dei, poderá ser acompanhada pelo canal Recitais Allegro Vivace, no YouTube. Myrian Aubin assina a direção artística do projeto.









INTERCÂMBIO

SEIS PAÍSES EM CENA





Dezoito artistas da Argentina, Brasil, Costa Rica, Colômbia, México e Peru formam o Grupo Contemporâneo de Dança Livre, que prepara quatro apresentações do espetáculo inspirado em poemas escritos por quatro mulheres indígenas latino-americanas: Graça Graúna (Brasil), Graciela Huinao (Chile), Irma Pineda (México) e Yenny Muruy Andoque (Colômbia). “O espetáculo foi desenvolvido por meio de um processo de criação totalmente virtual, onde são investigadas as relações e potências do encontro entre corpo, territorialidade e poesia com a construção de movimentos a partir de imagens produzidas pela câmera e das possibilidades oferecidas pelas plataformas digitais”, explica Duna Dias, integrante do Grupo Contemporâneo de Dança Livre, uma das idealizadoras do projeto.





****

As apresentações gratuitas de Cartografias - Improvisação - Encontro - Virtualidades estão marcadas para 26 a 28 de fevereiro, ao vivo, pelo canal do grupo no YouTube.

STEPHEN KING

O MEDO E VOCÊ





De forma on-line ou presencial, os fãs de Stephen King poderão acompanhar a exibição de 52 produções no festival que será realizado de 25 de fevereiro a 22 de março, no CCBB de Belo Horizonte. São filmes, telefilmes e minisséries baseados nas obras do autor, além de cinco produções que foram referência para o trabalho dele. Com ingressos a R$ 10 para sessões presenciais e acesso gratuito para as sessões on-line, a programação conta também com debates, lives, palestra e masterclass com convidados, além de sessões com acessibilidade em libras, legenda descritiva e audiodescrição. Ingressos podem ser obtidos no site Eventim. Para sessões on-line, é preciso acessar a plataforma Darkflix.





***





Stephen King: O medo é seu melhor companheiro oferecerá a masterclass O horror que nos rodeia: Literatura para o cinema, comandada por Rita Ribeiro, que também vai ministrar a palestra O terror na literatura, ambas em formato on-line, com inscrição gratuita via plataforma Sympla.