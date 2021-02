Concurso de fantasia on-line movimenta as redes sociais

O escritor Marcelo Xavier, fundador do bloco Todo Mundo Cabe No Mundo (foto: acervo pessoal)

Ai do carnaval, não fosse a criatividade dos foliões e suas fantasias. A gente ri, se diverte e, no caso de quem não tem jeito com o assunto, sente aquela ponta de inveja ao ver temas do dia a dia, como a famigerada teoria dos terraplanistas, transformados em fantasia, como fez Rômulo Garcias, um dos participantes do concurso organizado pelo bloco Todo Mundo Cabe No Mundo em parceria com a Asa de Papel Café & Arte. Pat Kanei, assessora da Asa de Papel, conta que a ideia foi uma forma de não deixar a data passar em branco. O Todo Mundo Cabe no Mundo, bloco inclusivo criado pelo escritor Marcelo Xavier, saía aos domingos, com concentração na Rua Piauí, no Santa Efigênia. Segundo Pat, houve uma adesão muito grande à ideia do concurso.

***

Qualquer um pode entrar na brincadeira, enviando no Instagram do Asa (@asa_de_papel) uma foto com a fantasia. Nesta quarta-feira (17/2), as duas fotos que receberem o maior número de likes serão declaradas vitoriosas. Como prêmio simbólico, uma sombrinha customizada por Leo Piló e as bordadeiras do coletivo

Ponto de Luta. Quem ficar em segundo leva um arranjo de cabeça criado

por Odete Castro.