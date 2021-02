A série 'Cidade pandêmica' apresenta imagem clicada por Antônio Lara

(foto: Acervo pessoal)

“Durante o isolamento, fiz ensaio fotográfico focando o comportamento dos belo-horizontinos. Encontrei por toda a cidade um vazio, a solidão com máscara. O mineiro, sempre acolhedor e feliz, se encontra recolhido à espera de dias melhores.”









ALGUIDARES

BODAS DE PRATA





Em meio à pandemia que atingiu em cheio os restaurantes, o Alguidares, no Sion, completou 25 anos ontem, enquanto várias casas famosas de BH fecharam as portas. A chef Deusa Prado informa que não pretende encerrar as atividades por causa da crise de saúde. “Embora a COVID-19 seja um grande desafio de nossa história recente, principalmente porque não sabemos quanto tempo ela vai durar, a chegada das vacinas nos dá o alento de que a vida normal, em breve, voltará, mesmo que aos poucos”, opina.





O Alguidares aprimorou o delivery, reformulando as embalagens para garantir que o prato chegue intacto à casa do cliente. “No Dia dos Pais do ano passado, quando o restaurante ainda estava fechado por conta do primeiro decreto da prefeitura, nossas vendas foram bem positivas, similares às do Dia dos Pais em que estávamos abertos. Por mais desafiador e instável que este período seja, ele nos ensina a importância da resiliência e da adaptação”, diz Deusa Prado.





No cardápio da casa, o cliente encontra acarajés, casquinhas de siri e camarões, além de moquecas, cujos nomes homenageiam personalidades do universo baiano. Tieta do Agreste (peixe), Ivete Sangalo (bacalhau) e Dona Flor (camarão) são algumas delas. Já a moqueca vegana Lázaro Ramos é feita com coco e banana-da-terra.





PATO FU

SALVE A GRAXA





Vai bem a vaquinha em benefício do projeto Salve a Graxa. Até ontem, faltavam apenas 5% para bater a meta de arrecadar R$ 10 mil. Quem participar concorre ao sorteio do violão que Fernanda Takai usou no show Pato Fu na Savassi, que marcou o lançamento do álbum Televisão de cachorro. Se a campanha vai bem, a situação de montadores, técnicos de áudio, vídeo e iluminação, carregadores e roadies ficou ainda mais difícil. Com o fim tanto da ajuda do governo quanto das lives, aumenta o número de pessoas sem renda que não conseguem mais se inscrever no Graxa, que já trabalha no sufoco para atender as 770 famílias cadastradas. Para se ter uma ideia, com o dinheiro arrecadado por meio do Pato Fu e de outras campanhas, o número de cestas não atingirá 150 famílias. Por isso, é bem vindo quem puder pode entrar na vaquinha ou fazer doações diretamente ao Graxa (bit.ly/salveagraxapatofu).





LIVE

FESTA DAS MULHERES





A cantora Clara Nunes e a artista plástica Maria Auxiliadora estarão entre as homenageadas do grupo Muxima Muato em 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Canções da sambista mineira, nascida em Caetanópolis, farão parte do repertório do primeiro EP e podcast do coletivo, que valoriza as artistas brasileiras. Já as obras de Maria Auxiliadora, que nasceu em Campo Belo, servirão para o cenário e figurino. Muxima Muato é formado pelas cantoras Dorina, Nina Rosa e Bia Aparecida, apresentadora da TV Brasil, e pelas instrumentistas Carol D’Ávila (direção musical e sopro), Georgia Câmara (percussão), Samara Líbano (violão 7 cordas) e Yasmin Alves (cavaco). O show será transmitido a partir das 16h, pelo canal Fitamarela, no YouTube.





FOLIA

FARRA ON-LINE





O Grupo Pé de Sonho vai animar o carnaval virtual marcado para domingo (7/2), às 16h, nos espaços mantidos pelo Memorial Vale no YouTube, Instagram e Facebook.