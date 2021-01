Procura por jantar de despedida do Vecchio Sogno bate recorde

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 14/1/13)

O fim do restaurante Vecchio Sogno, do chef Ivo Faria, pegou todo mundo de surpresa e deixou o clima mais triste do que já está. Por isso, os fãs da comida de Ivo, alta gastronomia em sua melhor definição, correram à internet para participar do jantar de despedida, neste sábado, com menu reunindo pratos tradicionais do Vecchio. A procura foi tão grande que em pouco mais de 24 horas acabaram os 180 kits, capacidade máxima de produção, que serão entregues em casa. Por meio de live, Ivo vai mostrar seus segredos culinários.





***





Como o interesse é enorme, o chef decidiu marcar mais um encontro para o dia 30, último sábado deste mês. O menu é composto por antepasto (pão, grissinis, massa frita, pasta e pesto), entrada (camarão frigido na grappa com molho de açafrão e ravióli nero) e prato principal (que pode ser escolhido entre peixe fresco com molho marinheiro; galette de batata e vegetais em óleo de gergelim; filé em crosta ao molho de merlot e castanhas do Brasil com risolto Dell Cacciatore; ou codorna em andares de acelga, fonduta e panceta com risoto Dell Cacciatore). A sobremesa será cheesecake.





GASTRONOMIA

AULA ABERTA

(foto: Geraldo Rodrigues/Divulgação )



A nova edição do Cozinhando com o Chef, projeto do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), será transmitida ao vivo, em 30 de janeiro, sábado, pela plataforma Teams. Coordenador do curso superior de gastronomia do Senac, Adriano Vilhena dará dicas de como preparar uma costelinha com redução de balsâmico. Durante a execução da receita, o chef explicará o processo, a combinação dos ingredientes e outros detalhes. “O projeto surgiu na pandemia e funciona como uma aula. Trazemos também discussões sobre mercado, tendências e conteúdos que somam à formação dos nossos alunos”, explica Vilhena. Quem quiser participar deve se inscrever com antecedência no site www.mg.senac.br.





OTT

DISPUTA NA WEB





Nada mostrou tão bem o papel central do streaming de vídeo como a crise causada pela pandemia, que obrigou bilhões de pessoas a permanecerem em casa, grudadas diante das telas. O segmento OTT (over the top), que nada mais é do que audiovisual conectado à web, cresceu consideravelmente, o que deve se repetir em 2021, pois o isolamento permanecerá. Pesquisa do eMarketer destaca que esse formato é responsável por um quarto do tempo gasto ao se assistir a um programa. “Esse ecossistema continua crescendo, assim como a competição por espectadores. Após 10 anos de quase total domínio, a Netflix tem agora concorrentes de grande porte. O OTT não é mais um nicho, mas um mercado massificado”, explica Marco Antonio Cavallo, diretor de parcerias da Adjust para o mercado latino-americano.





JAZZ

MONTANHA NA REDE





O saxofonista e flautista Silas Prado, Carolina Serdeira e banda, Camila Rocha Quarteto, Thiago Delegado, o guitarrista Samy Erick e a cantora Júlia Ribas estão na programação da terceira edição do Jazz de Montanha. O festival começa na quarta-feira (27/1) e vai até sexta (29/1), sempre às 21h, com transmissão via youtube.com/user/beebopoficial.





BH

LADO B





Aquele papo de que Belo Horizonte não oferece o que fazer já era. Basta um pouquinho de interesse para encontrar lugares e atividades bacanas fora do circuitão óbvio. Na quinta-feira (28/1), a Tripness Curadoria de Viagens promove live mostrando o que muita gente ignora. Em 75 minutos, o internauta vai conhecer impulsionadores dos setores de moda, música, artes, gastronomia e design. Estarão em foco, por exemplo, o Atelier Origem e o restaurante Capitão Leitão. A live está marcada para as 20h, no canal da Tripness Oficial no YouTube.