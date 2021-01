'Cidade pandêmica' exibe foto selecionada para museu no exterior

(foto: Acervo pessoal)

FOTO DE MÁRCIO RODRIGUES, 54 ANOS

Fotógrafo de moda e publicidade. Formado em química, ele também é “quase” designer gráfico, que abandonou o curso antes do final.

“Depois de uma longa viagem passando por rodoviárias e aeroportos, fiquei quarentenado 15 dias no estúdio, com medo de ir para casa. Sozinho, aproveitei para fazer uma série de autorretratos em várias situações: malhando, comendo, dormindo, acordando. Tem nudes, tem tudo. Esta imagem publicada aqui, parte da série Suspended time, que enviei para alguns projetos internacionais inspirados na quarentena, foi escolhida pelo Covid Art Museum (@covidartmuseum), o maior museu que reúne trabalhos feitos durante a pandemia. Entrei com outra série, e nesta revisitei meus arquivos. Selecionei fotos de moda e, no photoshop, inseri máscaras nos modelos de acordo com o look que eles estavam vestindo. Ficou legal, mas a de autorretratos é a série que me dá mais orgulho!”





LANÇAMENTO

TEMAS DE TODOS NÓS





Dedicado ao lançamento de jovens autores brasileiros, o selo Imprimatur, da tradicional editora carioca 7 Letras, lança Feitio. Em seu 18º livro, Fernanda Oliveira aborda amor, intimidade, pequenas conquistas e dúvidas cotidianas, entre outros temas.





TIAGO MINEIRO

CARREIRA SOLO





Alfenas, terceiro single do disco Pode agradecer?, de Tiago Mineiro, ganha vídeo que tem como cenário principal a igreja matriz daquela cidade do Sul de Minas. O álbum marca o início da carreira solo do músico, que por 10 anos acompanhou Tony Tornado, Claudya, Jane & Herondy, Edu Falaschi, Made in Brazil e Landau, entre outros artistas.





40 PROTÓTIPOS

MÁSCARA IDEAL





O empresário Francisco de Assis Soares Ribeiro diz que, como tanta gente, entrou em desespero quando a pandemia foi anunciada, em março do ano passado. Fechou uma de suas lojas de moda unissex, demitiu funcionários e viu parar a produção de uniformes, especialidade da fábrica. Alguns meses depois, com a cabeça no lugar, ele decidiu que já era hora de criar outra alternativa. Aproveitando sua experiência, apostou na produção de máscaras.





A ideia ganhou força à medida que crescia a insatisfação de Francisco com as máscaras que ele próprio usava. “Algumas dificultavam a respiração, o elástico de outras apertava”, explica. Cerca de 40 protótipos depois, conseguiu produzir um modelo de malha que se transformou em sucesso. De março até dezembro, foram mais de 50 mil unidades, conta ele. No pico, chegou a vender nove mil peças para as empresas que compravam seus uniformes.





No final de 2020, o número de pedidos caiu bastante. “Pode ser devido ao período de recesso, mas acredito que seja por causa do relaxamento em relação aos cuidados para evitar a doença”, observa Francisco. Atualmente, ele trabalha com apenas quatro funcionários – eram 10 antes da pandemia. A equipe também tem oito costureiras terceirizadas. A fábrica de uniformes continua, mas os pedidos ainda são poucos em relação ao período anterior à COVID-19. “Muita gente foi demitida e não houve contratação. Quando ligamos oferecendo nosso produto, os empresários pedem para ligarmos novamente em fevereiro”, comenta.