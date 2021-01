Pandemia leva mostra de Amilcar de Castro para o mundo virtual

(foto: Orlando Bento/divulgação)

Quem não conseguiu ver a exposição Amilcar de Castro – Matéria e luz, na Galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube, fechada para atender ao decreto municipal de combate ao coronavírus, pode acessar as redes sociais do clube. O acervo reúne 50 obras do mineiro, marcando as comemorações do seu centenário. Para quem já visitou presencialmente a mostra, a novidade é o vídeo com Marilia Razuk, que completa a série com depoimentos de artistas e galeristas.





Eu uso máscara

Flávio de Castro

Fotógrafo

(foto: ARQUIVO PESSOAL)



“Uso a máscara, pois é o que preconiza a ciência. Ela cria uma barreira física que impede ou minimiza significativamente a dispersão do vírus, ajudando a reduzir o número de pessoas infectadas. Além disso, é uma aliada importante para proteger a vida de quem faz parte do grupo de risco, especialmente profissionais da saúde que trabalham na linha de frente no combate à pandemia. É medida profilática importante e de eficácia comprovada, mas há também um caráter simbólico de empatia, bom senso e respeito ao próximo.”





ON-LINE

FOLIA NA LIVE





Ontem, informei aqui que o carnaval de São Paulo começa a ter suas primeiras ações on-line. E não é que a capital mineira também entrou no ritmo? Sábado (16/1), às 18h, tem Baianas Ozadas animando o Baile do Secreto. A folia será transmitida no canal do YouTube SecretoEventos





DIGITAL

PAULA E JOÃO





Convidada pelo projeto Teatro Digital, Paula Fernandes vai cantar quatro músicas com a Orquestra Bachiana Filarmônica Sesi-SP, sob regência do maestro João Carlos Martins. A apresentação, amanhã, no canal oficial do Teatro Bradesco no YouTube, vai reunir também Thiaguinho e Tiago Abravanel.

***

No repertório de Paula, as canções Pássaro de fogo, Juntos, Seio de Minas e Beijo bom.





MÚSICA

PÓS-VACINA





Só agora, com a vacina no horizonte, os planos prejudicados pela pandemia são retomados. O músico Caio Carvalho, que está há três anos nos Estados Unidos e atua como produtor em dois estúdios em Nova York, pretende voltar ao Brasil com o coletivo Producer Mondays, do qual é um dos integrantes. Mineiro de Belo Horizonte, Caio trabalhou em álbuns de Easy Mo Bee, produtor de hip-hop, e de Minu Cinelu, ex-percussionista do grupo de Miles Davis.