Retratos do isolamento ilustra a seção 'Cidade pandêmica'

(foto: Maria Vaz/divulgação)

“Dos vários trabalhos que minha inquietação me levou a produzir neste período, o Retratos do isolamento foi também uma forma de produzir encontros e sentir como cada um lidava com a nova situação em que ainda vivemos. A partir de uma pergunta, fotografei e gravei a resposta silenciosa de 54 pessoas (a maioria delas em Belo Horizonte, mas muitas de outras cidades e países), através da tela do computador, sobre como estavam passando por este momento de isolamento social. Os retratos, feitos com câmera analógica e dois rolos de filme, mostram as pessoas lado a lado, distantes e ao mesmo tempo próximas no que diz respeito ao que tentavam responder no momento em que foram fotografadas.”

MARIA VAZ, 30 ANOS

Artista visual, fotógrafa, bacharel pela Escola Guignard e mestranda em artes pela UFMG





FOGO

PAPO ON-LINE





A segunda edição on-line do Fuegos Festival já está no ar. Episódios com o chef Djalma Victor e o charcuteiro Rafa Bocaina podem ser acessados no canal do evento no YouTube. Na semana que vem, vai para as redes o papo com a cozinheira Sofia Marinho. Em 25 de janeiro, será a vez de o especialista em leitão Luiz Ney conversar com Célio Gutstein, mestre-cervejeiro da Wals.









FESTIVAL

ARTE E RESPIRO





A banda Babadan e os músicos Higor Antunes, Fabrício Conde, Makely Ka e Paulo Santos participam da programação de encerramento da edição musical do Festival Arte Como Respiro, que será exibida a partir de sexta-feira (15/1), no site www.itaucultural.org.br. Os mineiros estão entre os 51 contemplados no edital do Instituto Itaú Cultural que apoia artistas

durante a pandemia.





CARNAVAL

FOLIA VIRTUAL





Por aqui, nada se sabe sobre como o carnaval deste ano será lembrado, pois, obviamente, os desfiles e a fuzarca na rua estão descartados por causa da pandemia. Em São Paulo, o Bloco do Adorno foi buscar nas lives inspiração para homenagear a festa popular. A partir de domingo (17/1), às 16h, horário dos ensaios do Adorno, serão realizadas rodas de conversa sobre criação artística e produção musical. Até junho, encontros quinzenais contarão com a presença de representantes de blocos convidados.





YLAI

MINEIRO NA LISTA





Alonso Alves Pereira Neto, de Uberlândia, é o único representante de Minas Gerais selecionado para o Programa de Bolsas Iniciativa Jovens Líderes das Américas (Ylai). Patrocinado pelo Escritório de Educação e Cultura do Departamento de Estado dos EUA, o evento virtual começou na segunda-feira e segue até abril. No total, 263 líderes de 37 países da América Latina, Caribe e Canadá participam de treinamento técnico de empreendedorismo voltado para desenvolvimento de liderança e networking.