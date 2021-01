Henrique Gualtieri é o convidado da seção Cidade Pandêmica, na Hit

(foto: Arquivo pessoal)



Fotógrafo especializado em moda. Há exatos 15 anos, voltou de Los Angeles e abriu seu estúdio em Belo Horizonte Fotógrafo especializado em moda. Há exatos 15 anos, voltou de Los Angeles e abriu seu estúdio em Belo Horizonte





“Visto deste ângulo, o prédio desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, na Praça da Liberdade, me leva às curvas das montanhas de Minas, que, em um momento tão angustiante, nos acalmam. A imagem também representa o vazio de parte de uma população que continua se cuidando, mantendo o distanciamento social e as normas internacionais de proteção.”





CARNAVAL

BLOCO EM LIVRO





Os cinco anos do Afro Angola Janga, de Belo Horizonte, serão comemorados com a edição do livro Agbara do Angola Janga – Memória, cultura e educação (Crivo Editorial). Na publicação, foi incluído CD com 10 faixas compostas por integrantes do bloco. Realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, a obra terá tiragem destinadas às escolas municipais e bibliotecas públicas da capital mineira.





COLETIVA

AGORA VAI





Maria Arlete Gonçalves, que implantou a Kabum!, escola de arte e tecnologia em Belo Horizonte, é a curadora da mostra Una(S)+, que será aberta na próxima quarta-feira (13/1) no Centro Cultural Oi Futuro, no Rio de Janeiro. A exposição, que reúne 80 obras de 15 mulheres da Argentina e do Brasil, estava prevista para o início do ano passado e sofreu dois adiamentos em consequência do coronavírus.





BAGUERI

PÃO E VINHO





Depois de espera provocada pela falta de material com fornecedores, Felipe Santiago comemora a abertura da Bagueri, em Lourdes. A data, na próxima segunda-feira (11/1), é oficial. O empresário, que se uniu à Casa Bonomi e à Enoteca Decanter, está otimista. "Espero que o movimento seja bom. Quão bom, não sei", observa ele, que, apesar da experiência, abre o negócio no meio da pandemia, quando todos os conceitos foram subvertidos. "Acho que por ser uma padaria de bairro é interessante para a vizinhança. As pessoas não precisam ir ao supermercado. Por ser um espaço menor, o atendimento é mais rápido, mais perto de casa, criando uma sensação de segurança", acredita o empresário, que vai oferecer desde o croissant ao pain au chocolat, passando, claro, pela baguete clássica.





DOAÇÕES

MÁSCARA GERAL





Quinhentas mil máscaras de proteção contra o coronavírus começaram a ser distribuídas esta semana em 32 municípios em torno das unidades da Petrobras. Em Minas Gerais, serão distribuídas 12,5 mil máscaras produzidas pelas artesãs da Máscara Renda, iniciativa da Fundação Vale e da Rede Asta. Para a confecção do item de segurança, foram reunidas cerca de 200 costureiras, que receberam o valor mensal de R$ 900. O trabalho foi possibilitado através de R$ 2 milhões oferecidos pela Petrobras.