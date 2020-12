Luzes da Liberdade oferece novidade ao público até 6 de janeiro

Palácio da Liberdade virou %u201Ctelona%u201D, com projeções de Rafael e Ricardo Cançado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A poucas semanas do encerramento do projeto Luzes da Liberdade, tem novidade para agradar ao público. De quinta-feira a domingo, os portões do Palácio da Liberdade estarão abertos para quem quiser conferir as projeções que neste ano, em tempo de coronavírus, substituíram as luzes de Natal. O projeto foi idealizado pelos artistas digitais Rafael e Ricardo Cançado em parceria com a produtora Danusa Carvalho.

DESPEDIDA

SUNSET NOMAD





Em clima de despedida, o estaurante itinerante Cozinha NoMad promove a Sunset NoMad, sábado, das 12h às 20h. O DJ Lauro Malloy fará a trilha sonora do encontro. Especializado em peixes e frutos do mar, NoMad contou com a expertise do chef Jorge Ferreira. De Belo Horizonte, o restaurante segue para São Paulo, no primeiro semestre de 2021.

ANOS 90

TECHNO INSPIRA DJ





Alvinho Little Noise buscou referências no techno do final dos anos 1990 para seu terceiro EP, que une as faixas Moda, Boehima e Eucalyptos. Lançadas pelo selo Noise Music, elas

podem ser acessadas nas plataformas de streaming.









RETORNO

LILI E SUA VALSA





Aos poucos, as produções de teatro voltam à agenda. A valsa de Lili, que cumpriria temporada no CCBB-BH exatamente quando a pandemia começou, tem estreia prevista para

15 de janeiro. O texto de Aimar Labaki é encenado por Débora Duboc, com direção de Débora Dubois. O monólogo se inspira no livro autobiográfico Pulmão de aço, de Eliana Zagui, a

Lili da vida real, que sofre de paralisia e movimenta apenas a cabeça.