O Natal especial de pais que tiveram filhos durante a pandemia

Você não se confundiu. Esta página até poderia passar tranquilamente por homenagem ao Dia dos Pais, mas não é. Nesta véspera de Natal, a coluna buscou inspiração no presépio que, no ano passado, chamou a atenção do papa Francisco. Maria dormia, enquanto José carregava o Menino Jesus. Nada mais simbólico para os dias atuais, quando a mulher deixou de ser (há pouco tempo, convenhamos) a única responsável pelas tarefas chatas que envolvem a criação dos filhos. Os bebês são fofos, mas dão trabalho.Além de ouvir os homens sobre a emoção do primeiro Natal com os filhos nascidos durante a pandemia, a coluna mostra que eles assumem a paternidade 24 horas por dia. É neste clima de otimismo

que desejamos feliz Natal a todos.

(foto: Fernanda Sá Motta/divulgação)

ARTHUR





“No ano em que muitos perderam empregos ou viram seus negócios ruírem, alcancei minha realização profissional. No ano em que famílias se desfizeram, a minha conviveu mais e foi mais feliz. No ano em que alguns perderam pessoas queridas, ganhei mais um sujeitinho de nome Arthur, que chegou para completar a bênção que já tínhamos com a outra filhota, Antônia. Sorte? Talvez, também. A lição que ficou pra mim, e serve pra todos, é: no meio da tristeza e da incerteza, olhe para o lado. É aí, em quem está do seu lado, nos companheiros, filhos, pais, irmãos, tios, primos, avós, netos, sogros, genros, cunhados, amigos e colegas que você vai encontrar força e inspiração. Pra consolar e erguer. Pra começar ou recomeçar. Pra mim, família e amigos foram a força; Arthur foi inspiração. Com ele, meu Natal já está abençoado. Que todos sejam felizes neste Natal com os seus!”









Fernando Mota

Promotor de Justiça, casado com Laila Gontijo. Antônia,

a primogênita do casal, tem 4 anos

(foto: Clara Vasconcelos/divulgação)

SYLVIA





“Que a esperança vença a doença. E que neste Natal, mesmo distantes fisicamente, possamos estar unidos no resgate à empatia e à humanidade, agradecendo ao dom da vida.”









José Henrique Salvador

Administrador de empresas, casado com Nathalia de

Faria Salvador. Os dois também são pais de Lygia,

que completa 2 anos em março

(foto: Mari Siqueira/divulgação)

OTÁVIO





“O Natal de 2020 será único e de diversas maneiras, assim como foi o nosso ano. Vamos celebrar em família, mas num círculo muito mais restrito que nos anos anteriores, com almoço na minha casa e da minha esposa, Tatiana. Sim, almoço no dia 25, pois, como disse, Natal único e especial: será o meu primeiro como pai – e pai do Otávio Martins Gomide Leite, o nosso Tato. Então, como queremos estar com o Tato sempre conosco, o jantar dará espaço ao almoço para que ele curta todos os momentos. Será o momento ápice para comemorar ser pai, o querer estar sempre junto, o querer ensinar, aprender, proteger, experimentar o sentimento de admiração inesgotável e espontânea que me enche de orgulho. O Natal de 2020 será eterno para mim e toda a família!”









João Gomide

Administrador, especializado em gestão e marketing esportivo, casado com Tatiana Martins Gomide Leide. Otávio é o primeiro filho do casal

ANTÔNIA





“2020 foi um ano muito diferente e desafiador, porém abençoado. Antônia, a irmãzinha mais nova de Olívia, chegou. Ter um filho (a) é um privilégio enorme, que enche nosso coração de amor. Em um período difícil como este, nós, pais, trazemos os filhos ainda mais para perto, dando amor, carinho e cuidados, deixando este Natal ainda mais especial. A Olívia não vê a hora de fantasiar

Antônia de mamãe noel.”









Fernando Campos Soares

Empresário, marido de Júlia Salvador. Olívia, a primeira filha do casal,

completa 3 anos em março. Antônia tem três semanas

(foto: laura ugolone/divulgação)

FRANCISCO





“Mais desafiador do que o normal, 2020 será marcado como o ano das transformações! Começando por Francisco, que nasceu em fevereiro. Logo depois, desencadeou-se uma pandemia que trouxe medo. Testamos positivo em junho de 2020, insegurança, mas muita fé! Passamos por ela e estamos aqui, comemorando o nosso primeiro Natal! Muitos não tiveram a mesma sorte, nos solidarizamos com todas as famílias que não tiveram uma oportunidade como a nossa.”









Maxwell Ferreira Ribeiro

Cabeleireiro, casado com Laura Ugolone Ribeiro.

Eles também são pais de Helena

(foto: camila coura/divulgação)

RODRIGO





“Neste ano conturbado de pandemia, a chegada do meu filho veio renovar a vida da nossa família. Que este nosso primeiro Natal juntos traga um novo momento de paz e harmonia para 2021.”





Lucas Vereza

Empresário, casado com Mariana Giordani Vereza

(foto: Camila Coura/divulgação)

MARIA SOPHIA





“Este meu Natal será muito diferente e especial com a chegada da minha filha, a Maria Sophia. Em tempos difíceis, de distanciamento e cuidados, a Bebezuda (apelido carinhoso que demos a ela) trouxe muitas alegrias e novas descobertas. O brilho em seu olhar reflete a fé e a esperança de dias melhores!”









Fernando Pelegrini Gonçalves Empresário, casado com Érika Dutra Pelegrini. Maria Sophia é a

primeira filha do casal

(foto: Patrícia Sanchez/divulgação)

LUCAS





“Celebrar o Natal com o primeiro filho, tão pequeninho, em meio à pandemia, é uma emoção muito grande. Trabalhei nas festas de fim de ano, mas hoje organizo a ceia com meus pais. Amanhã, na casa dos pais da minha mulher, Patrícia. O Lucas chegou em agosto, em meio ao ano difícil para todo mundo. Veio nos alegrar, aumentar ainda mais o nosso sentimento em relação à importância da família.”





Saulo Sanchez

Chefe de cozinha, casado com Patrícia Sanchez.

Lucas, de 4 meses, é o primeiro filho do casal

(foto: Nayara Cardoso/divulgação)

MATEUS





“Em abril de 2020, no auge da pandemia, ganhamos o Mateus, e o significado do seu nome já diz tudo: Presente de Deus. Nosso isolamento ganhou cor e vida. Será o primeiro Natal com nosso filho. Apesar do ano difícil, vamos comemorar o nascimento de Cristo reabastecidos de esperança, amor e força para vencer estes tempos.”





Diogo Leite

Empresário, marido de

Nayara Cardoso. Mateus é o primeiro filho do casal