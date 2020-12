Sem réveillon, Minas Tênis inova com projeção em sua fachada

(foto: Orlando Bento/Divulgação)

Sem a tradicional festa de réveillon por causa da pandemia, o Minas Tênis Clube (MTC) optou por uma nova proposta para marcar o fim do ano. Até dia 31, quem passar pela esquina da Rua da Bahia com Rua Antônio Aleixo, em Lourdes, verá uma projeção na fachada do prédio. Criado pelo VJ Rafael Cançado, do Dark Light Studio, o vídeo reúne animações 3D com referências aos quatro pilares de atuação do MTC – esporte, cultura, educação e lazer –, além do Minas Tênis Solidário, programa de responsabilidade socioambiental. As unidades 1 e 2 ganharam luzes especiais de Natal e iluminação cênica, que podem ser vistas até dia 31.





ICSEU

ARTE PARA TODOS

Instalação na fachada do Instituto Chácara Santa Eulália destaca a beleza da cerâmica (foto: Icseu/divulgação)



Boa notícia para tempos tão difíceis. Depois de quase dois anos, estará pronta amanhã a intervenção artística de cerâmica na fachada do Instituto Chácara Santa Eulália (Icseu). O trabalho, que reúne cerca de 100 peças de cerâmica, foi coordenado por professores da Uemg e da Escola Guignard, em conjunto com o centro cultural do bairro São Bernardo, sob orientação da professora Lorena D’Arc e coordenação de Marina Nazareth.





Foi Priscila Freire, que mora na chácara e criou o instituto, quem teve a ideia de promover o projeto, inspirado nas intervenções características de aldeias da Costa Amalfitana, na Itália. Priscila teme que, por estar em uma área externa, haja o risco de depredação. Contudo, acredita que a comunidade vai proteger o espaço por causa de seu envolvimento com as obras.





Com recursos do Fundo Municipal da Cultura, crianças, adolescentes e adultos participaram de oficinas no Centro Cultural São Bernardo, antes da chegada da pandemia. Júnia Penna, da Escola Guignard, lembra que a região reuniu grandes olarias. “A própria chácara foi uma olaria. Queremos despertar o interesse da comunidade pela arte cerâmica”, diz.





NA LIBERDADE

LUZES DE NATAL





“Sem aglomeração.” Essas são as palavras de ordem das festas de fim de ano. Isso não quer dizer que o Natal e o ano-novo passarão sem uma corzinha especial. Sem sair de casa, o público pode acessar o site www.luzesdaliberdade.com.br ou o instagram @luzesdaliberdade e acompanhar a programação do festival, que mobiliza a Rota da Liberdade, em BH, com presépios, iluminações cênicas, projeções nas empenas e no prédio do Iepha, além de mapping no Palácio da Liberdade.





De 20 a 23 de dezembro, a programação será especial para a garotada. O projeto Falando pelas paredes é uma das atrações. A partir de mensagens enviadas por crianças das ONGs Lá da Favelinha e A Rebeldia para a dupla Juliana Cretella e Zanella, o designer e VJ Zanella animou os desenhos originais, que serão projetados.





MENU

SEM ÁLCOOL





Para atender às exigências da prefeitura de BH, o NoMad adequou seu cardápio de drinques. A bartender Cibele Guimarães criou uma carta de mocktails sem itens alcoólicos, substituindo licores por xaropes, por exemplo.