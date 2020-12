Camilão, professora de educação física, virou a mesa na pandemia

Professora de educação física, Camila Malta se reinventou na internet (foto: Luíza Pinheiro/Divulgação)

Desde sua graduação na UniBH, em 2008, Camila Dantas Malta (@ Camilaoteam), a Camilão, precisou se virar para sobreviver. Com a família de mudança para Salvador e sem condição de bancá-la morando sozinha na capital mineira, a professora de educação física foi atrás de seus sonhos. Trabalhou em pequenas academias, geralmente de bairro, deu muita aula de spinning e musculação. Morou em uma república com cinco mulheres. “Não foi mole, não. Morava mal, comia mal”, recorda. Desde sua graduação na UniBH, em 2008, Camila Dantas Malta (@ Camilaoteam), a Camilão, precisou se virar para sobreviver. Com a família de mudança para Salvador e sem condição de bancá-la morando sozinha na capital mineira, a professora de educação física foi atrás de seus sonhos. Trabalhou em pequenas academias, geralmente de bairro, deu muita aula de spinning e musculação. Morou em uma república com cinco mulheres. “Não foi mole, não. Morava mal, comia mal”, recorda.





As coisas começaram a melhorar para a dedicada e carismática Camila quando surgiram os primeiros alunos. Naquela época, a personal trainner trabalhava das 6h às 20h, dando aula em academias e prédios. “Ao fim do dia, estava exausta”, conta. Para conseguir atender o pessoal que não parava de procurá-la, decidiu alugar um pequeno estúdio na Savassi, que, em pouco tempo, ficou pequeno demais.





Foi aí que conheceu a professora Rafaela, que a apresentou ao empresário Gustavo Garrido. A carreira da personal deu outro salto, e ela se tornou sócia de uma academia no Luxemburgo.





“A Camila que trabalhava das 6h às 20h não existe mais, não quero esta vida para mim. A vida passa, você não”, observa.





Tudo ia muito bem, com a vida organizada e a expectativa de reforma do prédio da academia, até que veio a COVID-19. Parou tudo. Camila confessa: muito ativa, estava quase surtando.

“Se não fizesse alguma coisa, ficaria maluca.”

Dez dias depois do fechamento da academia, lá estava ela em sua primeira live no Instagram.





A “analfabeta virtual” confessa: nem sequer sabia ligar o computador. Camila contou com ajuda de sua mulher, Luíza Pinheiro, na primeira aparição ao vivo. “Nem tinha tripé... Foi ridículo eu olhando na tela do celular sem ver ninguém, sem saber se o povo estava entendendo. Achei tudo esquisito”, relembra, bem-humorada. Porém, a estreia virtual dela foi acompanhada por 400 pessoas, plateia considerável.





Apesar de não estar preparada (naquela época) para o mercado digital, as lives foram atraindo interessados – já eram 1,5 mil pessoas acompanhando a “Camila on-line”. Então, chegou a hora de mudar para atender melhor

os alunos.





Camila pôs a turma da Hotmart, empresa de conteúdo digital, para quebrar a cabeça até criarem um jeito de reunir 1,5 mil pessoas em uma live. Deu certo, e a personal continua no maior pique dentro e fora do mundo digital.





“Reconheço que a pandemia é terrível, não nego. Acho até difícil falar, mas, para mim, de alguma forma, foi bom”, observa Camila. As aulas on-line podem ser acessadas no site dela. Além disso, a personal está de volta aos treinos presenciais no Luxemburgo.