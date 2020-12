'Desespero quando o ar não vinha ou chegava queimando ao pulmão'

Marcella Alves de Sousa

Pedagoga, intérprete de libras e brailista





10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo!





O coração cheio de esperança, vários planos, viagem com destino certo, trabalho em mente, até que no dia 17 de março veio a notícia de que as aulas teriam uma parada estratégica. Apesar de não dizerem ao certo o tempo que levaria até o retorno, calculei que seria algo não muito prolongado, coisa de dias e tudo já estaria normalizado. Afinal, o nome é quarentena, logo fiz a relação e achei quarenta. Estava enganada, os dias foram passando, as semanas se arrastando.





Dias... Palavra-chave. Já são meses que parecem ser muito mais, pois não foram férias, uma espécie de ano sabático ou algo do gênero. O turbilhão de sentimentos e pensamentos tomou conta de mim por dias e noites inteiros. Um cenário de filme de terror, só que na vida real. A cada dia os mortos se multiplicavam.





A incompreensão diante das atitudes de parte da população de não aceitar medidas básicas de proteção para si e para os próximos. Foi chocante, o pavor que já estava sobre mim se intensificou mais ainda.





Tive que me virar nos trinta. Reinventar a maneira de ensinar, uma nova forma de me relacionar. Administrar a saudade de uma sala de aula cheia. O cheirinho da cantina preparando a merenda. O café com os colegas na hora do intervalo. Essa COVID-19 é tinhosa.





Com o isolamento social veio também o isolamento emocional, um soco no estômago a cada dia, a cada manchete.





Outros caprichos da vida me pegaram desarmada, problemas de saúde na família. Esse vírus que me deixou na lona 12 dias com um quadro delicado, sozinha no quarto de hospital, tendo a janela como minha companheira de confissão, de desespero quando o ar não vinha e de dor quando o ar chegava queimando até o pulmão, das lágrimas que escorriam pelo rosto em agradecimento por continuar viva, da gratidão e da prece por cada profissional que esteve comigo ali no leito, tão generosos. O pior passou e a vida aos poucos voltou ao seu lugar.





Porém, de tudo o que mais me entristece foi o diagnóstico de diabetes, afetando a minha relação tão íntima, fogosa e verdadeira com forno, fogão e mesa. Isso me abateu, foi um abuso, mas quem disse que 2020 veio para brincar? Foi uma rasteira do destino.





Um luto chamado dois mil e vinte.





Final de ano chegando, é hora de fazer o ba- lanço. Em nove meses, bati a meta de leitura, oportunidades de trabalhos incríveis, conexões fantásticas com pessoas muito especiais, o estudo que veio para reafirmar que o aprender é constante e necessário, saber que minha família está bem e com saúde.





Sigo no tratamento, pois é preciso, é uma nova etapa de adaptação do paladar, reeducar o ato de comer com os olhos, o olfato. Abri o coração para uma nova concepção de culinária.





Chorei, ri, me assustei, amadureci, quase fui para o outro lado da moeda chamada vida, aprendi e me frustrei, mas o mais importante é que emoções eu vivi e assim espero continuar.





Se cuidem!