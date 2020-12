Concerto com centenas de máscaras e litros de álcool em gel

ROTINA PANDÊMICA

NA SALA MINAS GERAIS

(foto: Daniela Paoliello/Divulgação)

A COVID-19 alterou a rotina do mundo. Não foi diferente com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. No retorno das atividades, em agosto e sem plateia, adotaram-se protocolos sanitários diários. Para segui-los à risca, músicos, equipe técnica e funcionários receberam kits com oito máscaras e álcool em gel.



FARTURA

ENCONTROS ON-LINE

Os alunos do curso superior de gastronomia do Senac em BH serão responsáveis pelas principais atividades da instituição no festival Fartura Gastronomia Du Brasil, no fim de semana. Além do apoio aos convidados na execução das receitas para as lives, eles serão protagonistas de três conteúdos do Dica do Chef: “Reaproveitamento de alimentos para fazer fundos e bases de sabor na cozinha”, com Fernanda Drummond; “Como fazer conservas surpreendentes”, com Brandino dos Santos; e “Saborização de temperos domésticos”, com Adriano Hirsch. Os conteúdos ficarão disponíveis durante todo o evento na plataforma Fartura.





Para completar, Luiza Longarai, que se formou há dois anos, falará sobre “Empreendedorismo gastronômico: os desafios da panificação artesanal” em live na sexta-feira, às 11h. Com atuação no setor automotivo, ela se preparou para mudar de carreira e hoje é proprietária do ateliê de pães artesanais Madame du Blé.





HAMBURGUER

PARA TODOS OS GOSTOS

Os cardápios da 15ª edição do Burger Fest abusam da criatividade, contando com ingredientes exóticos e inusitados. É o caso do hambúrguer com geleia de abacaxi levemente apimentada do Andy's Fine Burgers. Já as casas Black Burger e Soul Jazz Burger trazem o camarão no sanduíche, enquanto o pão de pimenta é o destaque do James Burger. O circuito belo-horizontino também foi pensado para os veganos, com a receita do Vegan’s 2 Go feita com o “hambúrguer do futuro”. O festival, que reúne 24 casas de Belo Horizonte, termina no dia 15. A programação pode ser acessada em www.burgerfest.com.br.





(foto: Luciano Figuerôa/Divulgação)



HO...HO...HO

LUZES DO NATAL

Em tempos de pandemia, a fachada do Colégio Arnaldo, no Funcionários, é um dos símbolos do Natal em Belo Horizonte. Foram usados aproximadamente 2,5 mil metros de fita de LED na montagem idealizada pela instituição, que levou cerca de 15 dias para ficar pronta. A inspiração veio das antigas iluminações do próprio prédio.