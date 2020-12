Carlos Bracher comemora seus 80 anos em ateliê on-line

Fani e Carlos Bracher em sua casa, em Ouro Preto (foto: Marcelo de Souza/divulgação)

O pintor Carlos Bracher escolheu uma forma original para comemorar seus 80 anos. A partir do dia 19, às 19h, o acervo do Ateliê Casa Bracher poderá ser acessado no endereço www.ateliecasabracher.com. O espaço funciona no anexo do casarão onde Bracher mora com a mulher, Fani, há 50 anos, em Ouro Preto. Em 2021, a ideia é reunir artistas e convidados para participar de eventos no site. O pintor Carlos Bracher escolheu uma forma original para comemorar seus 80 anos. A partir do dia 19, às 19h, o acervo do Ateliê Casa Bracher poderá ser acessado no endereço www.ateliecasabracher.com. O espaço funciona no anexo do casarão onde Bracher mora com a mulher, Fani, há 50 anos, em Ouro Preto. Em 2021, a ideia é reunir artistas e convidados para participar de eventos no site.





CLUBE DA ESQUINA

CLIMA DE ANIVERSÁRIO





Quatro lives nos domingos de dezembro vão marcar a programação on-line dos cinco anos do Bar do Museu Clube da Esquina. Beto Lopes e Bárbara Barcellos se apresentam depois de amanhã (6), com repertório de canções do Clube da Esquina. Orquestra Opus e Beto Guedes serão a atração do dia 13. Especial de Natal e Clube da Esquina é o show da Banda Aurora Boreal, no dia 20. Telo Borges fecha a programação. Os shows poderão ser acessados às 19h, no YouTube, Facebook e Instagram.





NA CCXP

MINEIRO NA ÁREA





Cristiano Seixas, cofundador da Casa dos Quadrinhos, é presença confirmada na CCXP Worlds: A Journey of Hope, primeira edição digital e gratuita do maior evento de cultura pop do mundo, que será realizada até domingo. O mineiro terá mesa virtual no Artist’s Valley, um dos espaços mais visitados da CCXP, e apresentará seu mais recente projeto, Alien – The original screenplay, que liderou as vendas on-line da editora americana Dark Horse Comics. Ao lado do ilustrador Guilherme Balbi, Cristiano foi responsável pelo roteiro da produção, tornando-se o primeiro brasileiro a assumir o script para adaptar aos quadrinhos uma franquia de Hollywood.





NA ACADEMIA

MEMÓRIAS DE UM TEMPO





A coletânea 20 contos sobre a pandemia de 2020 foi lançada na sede da Academia Mineira de Letras (AML), no sábado passado, seguindo os protocolos de segurança sanitária. Todo mundo usou máscara. Na porta, havia álcool em gel e termômetro. Marcações no chão do foyer garantiram o distanciamento social. O livro foi organizado pelo presidente da Academia, Rogério Faria Tavares, que convidou 20 contistas para escrever sobre a pandemia.





• • •





Entre os autores, Ivan Angelo, Frei Betto, Cidinha da Silva, Olavo Romano, Luís Giffoni, Carlos de Brito e Mello, Cris Guerra, Carla Madeira e Paula Pimenta. “Dez homens e 10 mulheres de trajetórias, estilos e gerações diferentes, garantindo um grupo eclético, plural e representativo da literatura mineira contemporânea”, observa Rogério. O livro foi dedicado à memória de dois mestres do conto: Rubem Fonseca e Sérgio Sant'anna, que morreram este ano. A presidente do Grupo Autêntica, Rejane Dias dos Santos, comemorou o lançamento, parceria da editora com a AML.