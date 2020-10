Letícia Bhering: 'Estamos no caminho errado'

Diário da quarentena





O que falar sobre

esta quarentena?





Letícia Bhering,

Produtora de eventos

" O vírus tem seu próprio planejamento, ele precisa sobreviver, assim como nós e nossa economia" Letícia Bhering, Produtora de eventos





A trilha que traduz qualquer reflexão seria Quatro estações/3º movimento, de Antonio Vivaldi, que sempre me impactou. Descobri que descreve a destruição de uma colheita inteira por uma tempestade inesperada.





É intenso, com andamentos e pausa conduzindo a reflexão.





Muitas sensações.





Exposições do inconsciente.





Descobertas.





Desordens.





Medo.





A lente pela qual víamos o cotidiano foi trocada, não teria como manter a mesma.





A vida, que em abril começou a ser redefinida, em julho passou a ser decodificada.





Entramos no ritmo contínuo do Bolero de Ravel, tentando seguir com resiliência, apesar de termos decodificado nossos conceitos de tempo, planejamento, risco, segurança, credibilidade.





Minha profissão de produtora é estruturada nesses conceitos.





Um evento, como o próprio nome diz, é algo pontual, planejado por meses, seguindo tendências, ativando uma cadeia de fornecedores que vivem da aglomeração de pessoas.





O mercado de eventos sociais e culturais, feiras e congressos é sinônimo de aglomeração, no background e na linha de frente, em todas as etapas de realização. Um mercado que foi sacudido violentamente, com previsão de recuperação para daqui a alguns anos.





Não acredito em leis ou flexibilização que motivem investimentos a curto e médio prazo nesse segmento.





O vírus tem seu próprio planejamento, ele precisa sobreviver, assim como nós e nossa economia. Após seis meses, estamos ainda mapeando seu modus operandi. Para permanecer ativo, ele nos ensina que irá mudar quantas vezes forem necessárias, sem tendências preestabelecidas ou previsibilidade.





Não é uma travessia que estamos vivenciando, e, sim, um acontecimento com protocolos adaptados a cada dia, sem visão de futuro.





Incerteza é a palavra que permeia nossas ações.





Quais traços deveriam ficar deste acontecimento, além da evidência escancarada da desigualdade econômica e social deste planeta?





Somos sete bilhões de pessoas, sendo que dois terços se encontram em situação de pobreza, sem acesso a saneamento básico, saúde, educação, alimentação qualificada. Os mesmos dois terços terão dificuldade de receber a vacina.





Estamos no caminho errado.





O aquecimento global é uma realidade e deveria estar no topo das prioridades na agenda de qualquer mecanismo de governança global, gestor ou chefe de Estado. Ele é causa de secas, queimadas, inundações, acidez do oceano e, claro, pandemias.





“Uma árvore vale mais morta do que viva”, “uma baleia vale mais morta do que viva” – o lucro financeiro ainda é o maior balizador do sucesso da maioria das instituições.





A lentidão em agir a respeito desse assunto poderá ser vista como crime moral pelas futuras gerações.





E, para finalizar com o tema moralidade, cito uma das minhas descobertas da quarentena, Steven Pinker, filósofo do Iluminismo, autor dos livros Tábula rasa e O novo Iluminismo:





“A moralidade vem do fato de que cada um de nós quer prosperar e florescer, que preferimos estar vivos a estar mortos, preferimos estar saudáveis a estar doentes, preferimos ser educados a ser ignorantes, e é inconsciente querer todas essas coisas para você sem desejar o mesmo para todo o mundo. A moralidade é universalização de suas próprias preferências, e isso dá sentido à vida: tornar a vida mais benéfica possível para o maior número de pessoas possível, eliminar a fome, a doença, a guerra e a ignorância; e eu acho que isso fornece razões suficientes para a existência.”