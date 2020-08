DJ Jaka repete a 'pergunta do milhão': Como será a volta?

Jaka

Tempos estranhos de incerteza, dúvidas e insegurança, sentimento não só compartilhado comigo, mas com grande parte da humanidade. Perdemos a noção do calendário, de compromissos, do dia da semana, horário em que acordamos ou vamos dormir. Afinal, que dia é hoje mesmo?





Nessa inércia, seguimos adiante na esperança de dias melhores para retomar nosso cotidiano, que a cada dia fica mais esquecido em nossas vidas.





Irritado e impotente perante uma situação que vai além do nosso controle, me pergunto todos os dias: Quando iremos voltar? Como será essa volta?.





Essa é a “pergunta do milhão”. E, no meio de dezenas de questionamentos, prefiro ficar preso a essas perguntas e deixo para os coaches as palavras e soluções para seus problemas: “mindset”, “(re)propósito”, “ressignificar”, “novo normal”, “se reinventar”. Quanta bizarrice! Não bastava só um vírus, com eles aflorou um legião de seres superiores oportunistas.

Enquanto isso, aproveito essa brecha sombria no tempo para focar nas minhas incansáveis pesquisas musicais, curtir a vida com minha namorada, na medida do possível, e andar de bike no mato, combinação perfeita para manter a cabeça no lugar e acreditar num propósito verdadeiro.





E por aí se vão praticamente seis meses sem exercer minha grande paixão, que é a discotecagem. Em meio à agenda antes bastante apertada nos últimos anos, deparei com o incerto causando medo e uma reflexão muito importante: como eu era uma pessoa extremamente privilegiada!.

Essa instabilidade, por mínima que seja, trouxe o pensamento de como podemos viver com menos e ajudar mais as pessoas de diversas formas – seja financeiramente, abraçando uma causa, com informação, ou ajuda braçal. Se você tem onde dormir, comer e não sofre nenhum tipo de preconceito (que é o meu caso), agradeça e faça a sua parte.





Assim, sigo firme, na medida do possível, aprendendo a cada dia na fé por dias melhores.