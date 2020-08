Conforto de um lugar para respirar sem medo é privilégio do momento

Diário da quarentena





Ruína e ascensão

Jhessica Daher

atriz





Não estávamos acostumados a dividir a rotina com nossos vizinhos. Foram muitos apartamentos vagando em andares acima do meu... Do seu... Dos deles, não. Veio desprevenido o adeus ao teto de pares que já não se entendem mais, que se desconhecem, ou não fazem mais questão de compreender qualquer coisa.





Planos vagaram pelos ares, despencando olhares abaixo. As chaves nas mãos fecham as portas das casas, dos bares, das visitações, eventos, feiras, reuniões, cafezinhos... De tudo que estiver à mão. Por fim, fecham os olhos aqueles que perderam o chão.





Parece que tudo precisa ter alguma relevância diferente agora, cada passo é milimetricamente contabilizado, aumentando ainda mais a nossa capacidade de se tornar um ser humano controlador. Daqueles que usam de controles remotos. Tomar um café e olhar pela janela hoje significa tomar um café e enxergar o mundo ruindo. A verdade é que o mundo esteve sempre em ruína e ascensão.





Aliás, mais do que nunca, fomos obrigados a encontrar alegria e conforto em algum lugar muito mais escondido do que permite a superfície. E não é que encontramos?! Sobretudo, pode-se dizer que o conforto de um lugar pra respirar sem medo é o privilégio do momento.





Aqui em casa, a cortina da sala precisa estar aberta no momento em que o sol entra, senão a planta morre; e a gente tem a impressão de que o dia só passou e não aconteceu. Que valor tem essas poucas horas de sol, hein? Eu não venderia.





Estar em casa... por tanto, tanto, tanto tempo eu quis aproveitar mais esse lugar... quando me dei conta já estava aqui à minha disposição, há quatro anos, e nem sequer tinha reparado que o spot da cozinha só tem uma lâmpada. É por isso que ela parece escura. Esperava que as mudanças nesta casa fossem feitas por alguma vontade inesperada de dar uma vida, uma cor, uma melhorada... Na intenção de receber os amigos e mostrar: "Olha!!! Agora tem uma rede". "A estante ficou bem melhor lá porque deu mais espaço". "A gente consegue até ensaiar aqui."





Eu só não esperava que essas mudanças fossem carregadas por uma necessidade crua de ver algo mudando de lugar, em movimento, em trânsito. Porque, afinal, parece tudo muito monótono aqui. Se fosse só a monotonia estava bom. Quando começa a falar nos números, aí parece mais uma agonia lenta e seu desprazer vindo oferecer de graça a sensação de incapacidade plena.





É estranho pensar que uma morte de perto é o fim, e uma morte de longe se converte em um número. Nesse contexto, a dor de um amigo refugiado que consegue tirar a mãe da guerra na Síria e a perda para a COVID-19 no Brasil invadem qualquer equilíbrio que pudesse existir. Me faz agradecer por meus familiares estarem em uma cidade de interior e me sentir pior por esse fato me acalmar.





E, então, fico me perguntando: "A que mundo querem fazer parte esses manifestantes, que em meio a uma pandemia vão se opor ao distanciamento social?". E de repente, já dá para ouvir as buzinas aos montes. E quando este caos se atenuar, hein? Quando a este pesadelo for decretado um fim, o que nós faremos com a nossa liberdade?