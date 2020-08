Novo normal? Para Alex Albino, novos hábitos já são página virada

Diário da quarentena





Desabafo do universo

Alex albino

cantor





2020, que ano! Eu preferia contar aqui apenas sobre como foi lançar o meu primeiro EP em carreira solo, Mercúrio, os prêmios recebidos com o clipe de AA song, mas logo de cara o comandante celestial anunciou: “Apertem os cintos, pois teremos trechos com fortes turbulências”. Eita, mas logo neste voo? Este é o ano que escolhi para colocar em prática o que por muito tempo havia planejado para começar a alçar voos maiores na carreira.





É, acho que o que está acontecendo é uma prova de que o recado já havia sido dado, há muito tempo, não só para mim, é claro, mas para todas as pessoas do planeta. Não é só comigo isso, é com o mundo todo. Por aqui, sinto que estou sem reação, confuso, assustado e confiante ao mesmo tempo. Confiante no quê? Não sei! Sinto que a fé é o que me mantém calmo e ainda acreditando que algo melhor está por vir.





Tenho usado a quarentena para pensar muito, refletir e me observar mais. Com a loucura, pressão e pressa do dia a dia, isso já não estava acontecendo da forma como costumava fazer. Já fiquei muito triste, muito feliz, com muita saudade da família, preocupado com os que me cercam, aflito com a saúde da minha cachorrinha. Já fiquei furioso com as pessoas que quebram a quarentena por diversão e banalizam a morte, preocupado com todo mundo que perdeu

o trabalho.





Enfim, ao passar por muita coisa intensa em tão pouco tempo, notei que este ano foi um desabafo do universo. Muita gente achou que iria voar, mas o mundo deu uma “voadora de verdades” na gente. Sujeira debaixo do tapete sendo exposta, caos no ecossistema, ressignificação do consumo e dos hábitos.

Muita gente continua não querendo ver o que está acontecendo.





Você se lembra do anúncio do comandante

do voo dizendo que haveria turbulência? A gente já sabia dos erros da sociedade em que vivemos, dos crimes contra os animais, do racismo, dos abusos, de tudo – ou quase tudo. Mas sempre nos foi avisado que as consequências, um dia, iriam chegar.





Sei lá, observei um desespero das pessoas tentando ser o mais produtivas possível na quarentena, outras dizendo aos quatro cantos que era necessário desligar um pouco. Acontece que nós estamos muito conectados com a vida dos outros e acabamos nos desconectando de nossa própria vida e do planeta, do que é real. Na verdade, essa ansiedade de querer fazer algo só pra contar que está fazendo é apavorante.





Eu tenho andado pensativo, curioso, mas sem pressa. Afinal, já tive muita e sei que terei novamente. Novo normal? Qual novo? Para mim, parece só uma página virada ainda no mesmo capítulo. Me desculpem, não quero parecer pessimista ou desacreditado, mas ainda não consegui me sentir tão inspirado a ponto de poetizar e suavizar o que estamos vivendo. Talvez pelos próprios problemas pessoais que tenho vivido na quarentena.





Ainda estamos em 2020 e sei que posso ter turbulência nos planos, então vou com calma. Mas 2020 vai passar! Acredito que procurar o equilíbrio é a melhor opção neste momento, se desculpar e corrigir os erros é fundamental enquanto ser vivo. O que me mantém motivado é a vontade de ver que com tudo isso que estamos passando, aprendemos e realmente mudamos algo dentro de nós em prol do próximo. Estar junto do meu público através das lives que fiz, dos sonhos e próximos passos planejados, também foi importante para a minha sanidade. E que venham novos ventos, novos horizontes, novas ações e novos voos.