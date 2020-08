Diário da quarentena





Pandemia, o que Deus quer falar conosco

Magda Fonseca Coutinho,

Superintendente geral

da Associação Querubins





Há dois mil anos, Jesus veio à Terra pra nos ensinar a amar. O homem estava perdido diante da ganância, do orgulho, da vaidade e da crueldade. A vinda do Cristo trouxe a luz que deveria guiar nossos passos para evoluirmos espiritualmente. O homem, porém, não escutou os ensinamentos do Mestre e hoje, passados 20 séculos, a humanidade chegou ao caos.





O descontrole, a perda de valores deterioraram a família, fizeram com que o ser humano se tornasse cada vez menos humano e mais egoísta. O homem poluiu os rios e mares, queimou as matas, matou os animais e dizimou os primitivos índios. Então, chegou a pandemia e o mundo parou. O vírus tomou conta do planeta, tivemos que parar e ficar em casa – o único remédio.





Nenhum ouro pode comprar a saúde e a vida tornou-se insegura. Só Deus poderia nos ajudar. O medo tomou conta de muitos de nós. No refúgio de seu lar, o homem teve que se reencontrar com sua família. O lar voltou a ser o porto seguro, um protegia o outro. As famílias voltaram a se encontrar nas refeições, os pais voltaram a estudar, procurando dialogar e entender seus filhos.





Voltamos a ter todo o tempo do mundo. As tarefas de casa tiveram de ser compartilhadas, assim como os encontros e desencontros.





O homem não pode mais fugir de si mesmo e de seus problemas, não tem pra onde ir. Nem festas, nem bares, nem trabalho, nem igrejas, nem retiros... É ele consigo mesmo. Viu que a solução foi valorizar a família, reconquistar seus valores e procurar ser feliz consigo mesmo. Buscar Deus através da oração e da meditação, reconquistar a fé, a esperança, lutar e agradecer pela vida.





A pandemia chegou para nos ensinar a amarmos uns aos outros. Como uma avalanche, o mundo acordou e milhares de homens despertaram. A solidariedade tomou conta de seus corações e, então, enxergaram os menos favorecidos, participando e criando campanhas de doação de alimentos, roupas, etc.





Empresas doaram fortunas para a compra de aparelhos e insumos hospitalares. A humanidade entendeu que precisamos uns dos outros, senão vamos sucumbir. Esse pensamento viralizou e se tornou uma realidade inegável.





O ar, os rios e mares se tornaram mais limpos. Os animais voltam a respirar. Muitas pessoas despertaram e se condoeram com o sofrimento alheio. A luz de Deus brilhou nos corações dos homens.

Novo tempo de amar e ser amado. Glória a Deus.