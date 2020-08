Suely Machado: 'Sou uma sobrevivente deste vírus'

Diário da quarentena





Sou uma sobrevivente

deste vírus

Suely Machado

coreógrafa

e diretora do 1º Ato





A China um dia já foi lá... A Europa já foi ali... Os Estados Unidos um pouco mais perto, na América. A África, a Rússia, os Andes, a Antártida. Enfim, tudo o que já foi lá, um dia, hoje é aqui e agora, próximo por um fenômeno que surpreendeu todos e nos fez mais HUMANOS.





O mundo em plena transformação. Vivemos este momento único da história da humanidade. Em pleno século 21, na era digital, globalizada, um vírus faz caírem por terra paradigmas, conceitos, valores e atitudes.





Primeiro o susto, a incredulidade, a desconfiança, o temor, o medo, a angústia destes tempos sombrios em que nosso semelhante passa a ser ameaça, assim como abraçar, beijar, tocar e conviver.





Em seguida, o recolhimento. Não somente no sentido do distanciamento, mas o recolhimento interno, pessoal, para dentro de si e do núcleo familiar, mudando o olhar, a perspectiva e, assim, as descobertas. Sim... Tempo de descobertas, oportunidade de mudanças, desapegos, transformações e evolução.





Não acredito em nada que não seja para evoluirmos, por mais dolorosos que sejam os desafios e as dificuldades a enfrentar.





Sou uma sobrevivente deste vírus e minha mãe, aos 92 anos, não suportou o impacto e nos deixou, virou estrela. Muito tenho para pensar, refletir e evoluir, mas encaro como mais uma oportunidade de evolução, desapego, compreensão da realidade e, principalmente, responsabilidade sobre como vou viver daqui para a frente.





O que farei com o grande legado deixado por meus pais? Que exemplo quero deixar para meus filhos? Que qualidade de vida desejo para mim e para o planeta? Com que elegância afetiva pretendo conviver com vizinhos, amigos, colegas de trabalho, parentes, pessoas em geral com quem divido a oportunidade da vida?





Enquanto me fazia essas perguntas, ainda me recuperando do tsunami, meu olhar se ampliou, meu campo de visão aumentou, a sensibilidade aguçou, prevaleceu o senso de coletividade, de solidariedade e de valor do que é realmente essencial.





E aí começaram a chegar as mensagens, as flores, os chocolates vindos de longe, pães, bolos e canjas deixados na porta, os guacos para chás, as visitas da janela, o amigo de longe me pedindo o “boletim médico”, os que tudo enfrentaram e corajosamente se arriscaram me cuidando. O médico, esse ser generoso, ali, enfrentando junto, todo o medo, a fragilidade, encorajando e dando segurança.





Sempre acreditei no amor, na gentileza e na assertividade como escolhas de vida. Pratiquei e pratico na certeza de que o que não se consegue com bons tratos dificilmente conseguiremos de outras maneiras, embora, às vezes, a vida nos exija que pontuemos com clareza os limites.





Somos únicos, mas não estamos sozinhos. Somos muitos e podemos transformar o modo de viver. Podemos juntos lutar pela conservação da natureza, pelo bem viver, para que as oportunidades sejam para muitos, flexibilizando certezas, redescobrindo valores essenciais.





O que levo dessa experiência é que não estou sozinha em minha opção no modo de viver. O amor cura!