Homenagem na bienal, casamento on-line e a morte de amigo

Diário da quarentena





Travessia





Olavo Romano

Escritor





Maior de 80, duas comorbidades de respeito, todo cuidado é pouco. Na travessia, foco no bem viver, coração compassivo, ouvidos abertos, mundo visto pelos olhos do próximo, cada dia um sonho temperado na esperança. Almoço gostoso na porta, remédios com bilhetes carinhosos, até um chaveirinho de brinde veio esta semana. A feira vira banco. Dan cuida das compras maiores. Refinado taxista, recebe lista por zap, pega e paga tudo, valor direto na conta. Entre o meji e os takes, complicou-se nos cogumelos. Salvou-o a dona da mercearia, gestos e gentileza suprindo lacunas verbais.





Na rotina diária, tarefas partilhadas, convivência e lazer têm preferência. E a faxina fica para depois. Na brecha, a fuligem vira enorme taturana, quem sabe um carneirinho, cada dia um pouco maior? O balde e seus apetrechos descansam no banheiro. Intocado, vai para a sala, vira “debalde”. Até que a faxineira, em jornada dupla, vem tirar o cascorão do piso.





Boa música no ar ajuda a manter afável o clima doméstico. Informação pelo celular livra a gente dos noticiários insuportavelmente repetitivos, o melhor bastidor competindo com a fonte mais poderosa. Então, sobra tempo para leitura, cinema e série na televisão.





Quase viciados, reduzimos a dose para namorar, cuidar de novos projetos, copiar melhores modas. Assim nasceram os delicados poemas de Kátia. Ilustrados por Juçara Costa, prefácio de Yeda Prates Bernis, Continhas para um colar logo estarão em livro e videobook da Caravana.





Convidada a conhecer o centro espírita que leva o nome de seu avô Camilo Chaves, Kátia tornou-se voluntária do SOS Prece. Uma tarde por semana, às vezes duas, atende quem busca conforto e oração.





Sob implacável vigilância de Nikolas, filho-enteado e competente educador físico, comprei esteira, revimos dieta, reduzimos carboidratos para baixar o peso. Debalde, por enquanto.





Homenageado da Bienal e editor da Caravana, preparo a reedição de meia dúzia de livros meus e me empenho no cadastro de escolas e de idosos para receber nossas obras gratuitamente. É cavalo arreado na porta, mas nem todos montam, medo de fake ou temendo mau uso da identidade, indispensável para a prestação de contas.





Davi, neto e afilhado, conheceu Bruna em jornada humanitária na Nova Zelândia. Melhores amigos, apaixonaram-se, marcaram casamento para maio. Mesmo desempregados, mantiveram data e propósito. Num cenário de cinema, coraçõezinhos incessantes subindo a tela do celular, ninguém imagina que no belo sítio, iluminado pelo sol quase poente, havia menos de 20 pessoas, incluindo o pastor e a equipe de fotografia. Depois do casamento, lindos e felizes, vieram nos visitar. Forte alegria sem beijo nem abraço, emoldurada nos rigores do momento, tudo registrado para o álbum das lembranças futuras.





Em amorosa conjuração Raquelzinha, neta querida, chegou para o aniversário da Kátia com minha filha Ana e Nikolas trazendo um bolo, muitos balões, uma caixinha de doces com faixa de parabéns, tudo jorrando afeto.





Agora, a dor mais doída, a pancada que ainda me estremece é a perda de Aristoteles Atheniense. Incomparável amigo dos tempos mais recentes – generoso e alegre, afável coração de criança, o festejado orador não pôde ter quem dele se despedisse em nome de tantos que o queriam bem. Consola-me o raro privilégio de sua amizade, os inesquecíveis momentos de felizes encontros em companhia de Bete e convidados.