É hora de reinventar o mundo, com cidades humanas e inteligentes

Diário da quarentena

Guilherme Gimenez

Administrador





Para além dos sentimentos mais latentes como medo, ansiedade e empatia, uma pandemia desperta reflexões sobre quem somos, tanto individualmente quanto em sociedade. Permita-me aqui substituir “sociedade” por “cidade”, que é onde a abstração toma forma. Em meio ao home office, aos filmes, séries, livros, calls, lives no Instagram, aventuras na cozinha – que consistem em preparar receitas recém-aprendidas e lavar infindáveis louças – e às arriscadas expedições até o supermercado, tenho questionado a nossa percepção de espaço e tempo. Espaço com o isolamento social e tempo com a aflitiva espera para achatar a infame curva de contágio. Mas também, em análise menos óbvia, a relação que essas duas variáveis têm com as nossas cidades de antes da COVID-19. No espaço, o isolamento gerado por uma cultura de supervalorização de carros e condomínios que mais parecem fortalezas all inclusive.





A cidade é linda lá fora, mas estávamos distraídos demais para vivê-la. Ir a pé, sentar numa mesa de bar na calçada ou – por que não? – ocupar os gramados dos nossos parques e praças aos fins de semana. E, no tempo, as valiosas horas jogadas fora diariamente, seja nos engarrafamentos ou naquela reunião que poderia ter sido um e-mail. O tempo que perdemos não era só o nosso, afinal o mundo das pessoas que mais importam estava lá, acontecendo sem que fizéssemos parte.





Pois bem, as coisas mudaram. O problema do trânsito está temporariamente suspenso. As horas em casa estão mais abundantes do que nunca. Quais são os dramas da vida em quarentena? A saúde física, claro. Infelizmente, o vírus não parece lá tão atento à sua ou à minha opinião política. A vida financeira, também. Milhões viram seu sustento virar pó da noite para o dia.





Impossível ignorar a saúde emocional. Tanta incerteza e impotência cria ou amplifica um desgaste que pode deixar o isolamento beirando o insuportável. Aguente firme, vai passar! Mas e depois? Diante de tanto prejuízo econômico, social e humano trazido pela pandemia, temos também a oportunidade de melhorar. Afinal, grandes crises mudam leis, hábitos e até sonhos. Podemos nos reerguer? Dependendo do caminho que tomarmos, podemos!





Os laboratórios não criarão vacinas contra os problemas arraigados na nossa história. É hora de cavar fundo, pensar em como seremos uma cidade mais humana e inteligente. E a resiliência tão exercitada por cada um de nós nestes dias será a força motriz. Os velhos erros com os quais já nos conformamos precisam ser deixados. O “nós” precisa superar o “eu”. Parafraseando Davi Lago, “menos olho por olho, mais olho no olho”. Nas políticas públicas, na vida profissional ou nos relacionamentos familiares, devemos aprender a ter visão de longo prazo, agindo de forma a construir um caminho consciente e virtuoso.





Estas reflexões de quarentena me fazem ver o isolamento como aproximação, como chance de mudar a vida na cidade com a alma.