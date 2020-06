Negoativo: fronteiras fechadas, coração aberto

Diário da quarentena





Mergulho no eu





Negoativo

músico





Em 1º de março de 2020, pisei no mundo velho muito bem acompanhado por meu filho, seria a sua primeira viagem atravessando o mundo d’água chamado Atlântico. Em nossa ida, o universo já havia sinalizado que zangado estava com seus habitantes, nós, seres humanos, pensantes

e ignorantes.





Nós havíamos cuidadosamente preparado uma caminhada naquela região, chegamos pela Bélgica, depois seguiríamos por Alemanha, Holanda, uma passagem em terras do Norte da África, no deserto do Marrocos e na terra de Platão e de tantos deuses, na antiga Atenas/Grécia.





Minhas caminhadas sempre são em missão sonora, havia comigo meus antigos companheiros que emitem sons, ruídos e chamados, o berimbau de barriga.





Na Bélgica, a primeira parada, era frio ainda naquele fim de inferno molhado que ali havia. Então, “demos um pulo” até a bela Amsterdã, onde também o frio chegava a arder o queixo do peão. Três dias depois chegamos na terra que foi comandada por Hitler, o perverso, que me remete ao atual desgoverno do meu país.





Enfim! A missão seguiu, mas foi bloqueada em terras belgas. Na sexta-feira, 13 de março, veio o isolamento social e o fechamento das fronteiras. Então me vi ali fechado comigo mesmo, com meu interior, o mundo deixou aquela velocidade desenfreada em que estava, passei a sentir mais meu ritmo fisiológico, meu coração e minha respiração.





Enquanto artista, me restou mergulhar mais profundamente em meu eu. Vi e senti que ainda era capaz de “criar”, recriar e externar, um novo desafio que topei.





Desde criança, a cultura sempre foi minha fonte, e nela aprendi a me nutrir, hidratar e navegar. Resolvi mergulhar no lamaçal de Bento Rodrigues e Brumadinho e percebi que não era mais possível as águas doces me limparem. Com todo descaso e agressão à Mãe Terra, zangada ela ficou e resolveu “vingar” e nos presentear, confinamento.





Eternamente confinados estão aqueles que da lama da Vale não puderam se levantar. Mesmo presos em nossos lares, não podemos reclamar, pois basta lembrar da lama e dos irmãos e irmãs que não poderão nunca mais se levantar. A pandemia vai passar, basta a gente não escutar aquele que foi eleito para desgovernar.





Eu confesso que tem dia em que a quarentena quer me sugar, mas não posso me entregar, pois desde sempre na caminhada artística tive que sabiamente guerrear. Se o cartão de crédito estourar em 1º de abril, pretendo pagar, mas a minha viagem agora será aqui mesmo, no meu imaginar.