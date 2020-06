Tomás Bertoni duvida da 'nova era' tão propagada por aí

Quando você evita conflito para ter paz com outras pessoas, você começa uma guerra interna. Esse é um dos principais aprendizados deste período. Não sei se é o que está acontecendo com muita gente por aí, mas, comigo, a pandemia tá fazendo com que tudo que estava estagnado ou fora de lugar se ajeite ou simplesmente acabe. Quando você evita conflito para ter paz com outras pessoas, você começa uma guerra interna. Esse é um dos principais aprendizados deste período. Não sei se é o que está acontecendo com muita gente por aí, mas, comigo, a pandemia tá fazendo com que tudo que estava estagnado ou fora de lugar se ajeite ou simplesmente acabe.





Talvez fosse um movimento que já vinha de antes, desde que a ficha começou a cair de que vou ser pai. O conflito pode e deve ser construtivo, claro. Não precisa ser traumático. A real é que há cada vez menos espaço para relações e frequências que não te fazem sentido. O combo pandemia/paternidade tem sido poderoso nesse sentido.





Vejo minha esposa gerar vida enquanto o mundo respira morte. Isso ativa desde os instintos mais primitivos de “fuga ou luta” quanto reflexões mais profundas sobre o universo e tudo mais. A sensação é de que está todo mundo girando em torno do próprio rabo, sufocado por tanta cortina de fumaça, pelo excesso de informação e em modo automático de desabafos imaturos nas redes sociais regados por loops infinitos de produção/consumo de lives. Meio que a mesma coisa de antes, né? Só que mais.





A toda hora, um conteúdo ou evento on-line sobre o “mundo pós-pandemia”. O máximo de profundidade a que a galera chega é o “mundo da música pós-pandemia”. Ninguém nem entendeu o que é essa pandemia e até onde ela e suas consequências vão, mas já se conversa sobre o “pós”. Entendo que conversar sobre o futuro é um exercício para agir no presente, mas essas conversas rasas panicadas querendo ser o Yuval Harari do seu próprio rolê são meio deprimentes. Um bom exemplo de que as pessoas ainda estão agindo do mesmo jeito de sempre.





O tamanho da revolução é proporcional ao tamanho da desgraça. Ou não. Será?





É bonito falar em “nova era”, mas não vejo muito sendo feito ainda. Tem alguma marca começando a, de fato, agir ou pensar diferente? Foi Dia das Mães agora, mas a quantidade de plástico potencialmente contaminado enviada para a casa de uma gestante foi surreal. Para a casa de dezenas (ou centenas até?) de mulheres grávidas e famílias.





Como as marcas poderiam ficar sem stories orgânicos num dos feriados mais importantes do ano? Mimos para influencers no Dia das Mães vão, literalmente, matar alguém em algumas semanas. Tudo em nome de alguns stories no Instagram.





Tudo bem, tem dois meses que estamos nessa pra valer. Uns quatro que o mundo está nessa. Mas não seria tempo suficiente para dezenas de marcas, teoricamente “conscientes”, terem o raciocínio óbvio de não mandar presente besta pra casa de dezenas de pessoas em grupo de risco?





Vai ter “nova era” mesmo? A desgraça será tão grande que vai fazer bilhões de pessoas saírem do seu próprio mundo mimado e começar a agir estruturalmente de forma diferente? Meh. Vai nada. Nunca tivemos tanto poder e ferramentas como humanidade para lidar com a fome, desigualdade social, possíveis pandemias, aquecimento global. Poder e ferramentas que fizeram com que tivéssemos avanços sociais incríveis nos últimos séculos. Tem como vir pro bem mais do que pro mal, infelizmente. Qual a chance de isso acontecer a tempo de não ter mais volta?





Eu sei que minha geração nunca tinha lidado com um desafio global dessa escala. O que foi a sequência da Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, grande depressão e Segunda Guerra Mundial, desembocando na Guerra Fria? Os últimos 30 anos foram tranquilos até. E como usamos essas três décadas?





Pois é...





Como disse, há cada vez menos espaço para relações e frequências que não fazem sentido. O mundo parou de fazer sentido pra mim. No meu pequeno campo de atuação, como fazer a diferença de verdade? Como você cuida do seu sem prejudicar o do outro? E não é só não prejudicar, tem que ajudar. Como concilio a adrenalina da “fuga ou luta” com as reflexões potencialmente transformadoras? Como balancear os conflitos construtivos com uma crescente guerra interna? Como organizo meus pensamentos pra fazer um texto pro Estado de Minas dentro do prazo?





Não organizei, mas desabafei.