Marcelo Xavier: 'Nós, humanos, desabamos'

Diário da quarentena

Marcelo Xavier

ESCRITOR





O planeta girava a mil por hora quando um não-ser, megapoderoso e invisível, tomou de assalto a cabine de comando e puxou o freio de mão. Capotamos. Foram 7 bilhões de pessoas caindo umas sobre as outras, sem tempo de se agarrar a nada que fosse seguro.





Passado o choque da freada, a massa caótica era uma mistura de seres despidos de suas identidades, funções, cargos, poderes, misérias, origens. Foram todos obrigados a se posicionar lado a lado, como alvos numa linha de tiro, na mira do exterminador Coronavírus.





Após o ocorrido, nos quatro cantos do mundo, as pessoas se veem em um filme de suspense e terror, atuando como coadjuvantes/figurantes junto ao serial killer protagonista.





O cenário é o mesmo de antes. Nenhuma pedra se moveu, nenhuma parede foi derrubada, nenhuma ponte ruiu, nenhuma árvore tombou. Apenas nós, humanos, desabamos. Implodimo-nos.





Não há escombros aparentes. Toda a matéria da destruição permanece acondicionada no interior dos corpos a serem descartados. E eles são milhares. E se multiplicam a cada minuto. Nenhum outro animal participa do nosso drama. Esta é uma tragédia humana. Exclusivamente humana.





Na partitura do cotidiano tocada pela cidade, as pausas sempre foram ignoradas. Na trilha do novo filme, silêncios foram incorporados, assim como repentinos cantos e voos de pássaros. E automóveis imóveis. Finda a sinfonia de contratempos, haverá dores a serem curadas, abraços e beijos a atualizar e... decisões inadiáveis: não mais se iludir com a ordem de grandeza dos números. Ter ou não ter não livra ninguém, em momentos como esse, de ser retirado de cena.





Perceber o planeta como o imenso ser vivo que é. Tratá-lo, por isso, com todo o cuidado. E com um sentimento de empatia muito particular. Sabê-lo alérgico à estupidez, à sujeira, à indiferença. Entender, com extrema urgência, que à mesa do mundo precisa caber todo mundo. E que, servida a porção que nos cabe, é desumano avançar sobre a porção dos outros.





Perder a ilusão de que o país do jazz se importa com o nosso choro. Deixar de acreditar que no peito do mercado bate um coração. Derrubar os muros que cercam o quintal onde crescem os doces frutos da civilização – conhecimento, ciência, tecnologia, cultura, arte, lazer – abrindo seu acesso a todos, absolutamente todos.