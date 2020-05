À distância, o jeito é beijar com os olhos, conversar de longe...

A tela do computador pisca como se me apressasse. O “papel” em branco pergunta:

“O que escrever sobre estes dias de exílio?”

Exílio? Sim. Para mim, é um exílio. Exílio, no dicionário, é sinônimo de solidão, isolamento, banimento. Fui banida do convívio dos amigos, vizinhos, família, amores. Estou isolada na minha casa, isolada do meu mundo, da minha comunidade, da minha rotina. E tem a solidão que chega sempre – e certa – no fim da tarde, quando olho para o sol se despedindo, para a noite escura descendo sobre a Terra.

O que dizer destes dias que não sabemos quando terão fim? Amanhã? Mês que vem? Quando vier a primavera? Como ficaremos, todos, quando finalmente pudermos sair às ruas? Fico me perguntando se eu serei a mesma... Desconfio que não.

Há quanto tempo não fazia as tarefas domésticas a que tenho me dedicado? Lavar, passar, cozinhar, limpar. Há quanto tempo não me sentava na mesa da varanda, durante a semana, para almoçar com meus filhos sem ter hora para levantar? Sem ter compromisso a me apressar. Sem ter mensagem urgente para responder. Ali, sentada, simplesmente conversando sobre a vida, a natureza, o mundo.

Há quanto tempo não tiro todas as minhas louças, roupas, bolsas, lençóis. Me pergunto: preciso mesmo disso tudo? Quero mesmo tudo isso? Há quanto tempo não caminho sozinha pelas ruas desertas do meu bairro? Há quanto tempo não escuto a minha cidade em

absoluto silêncio?

Quando disserem que estamos finalmente livres desse vírus, será que vou querer a vida de antes? Desconfio que não. Espero que não.

Dizem que o sobrevivente nunca é o mais forte, mas o que melhor se adapta. Quando começo a ficar angustiada por estar isolada em casa, lembro-me de Anne Frank, que viveu

num sotão durante anos e conseguiu escrever um dos relatos mais emocionantes sobre a Segunda Guerra.

Adaptação. É isso o que estou fazendo. Me encaixando na nova rotina, o que inclui falar à distância, beijar com os olhos, abraçar com um sorriso, conversar de longe, ouvir através de um fio.

Estou me adaptando e também descobrindo pequenos prazeres esquecidos, pessoas queridas que andavam distantes, coisas preciosas guardadas há tanto tempo.

É como se o tempo tivesse parado, se isolado e me dissesse: “Estou parando o relógio, fazendo uma pausa. Eu, o tempo, estou fazendo essa longa pausa para que você repense sua vida, seus valores, seu trabalho. Uma pausa para que você se volte para dentro e descubra, de verdade, o que ama, do que não gosta e o que você quer de agora para a frente.”

Enquanto o tempo me espera e, calmamente, encho esse papel em branco, lembro-me de tantas pessoas que não podem fazer o mesmo. Algumas porque estão trabalhando incansavelmente, entrando em ônibus, pegando trem, metrô, caminhão. Deixando suas casas, arriscando a vida e a saúde para que o tempo possa parar para nós, privilegiados. E também há as pessoas que não têm tempo porque estão pensando apenas em si mesmas, esquecendo-se de que o tempo, o mundo e esta guerra são de todos nós.

Quando o tempo finalmente voltar a correr e a primavera chegar, as ruas, com certeza, vão se encher novamente, os abraços serão calorosos, os beijos molhados, o barulho bem-vindo!

Mas e nós?

Nós, tenho certeza, nunca mais seremos

os mesmos.

Assim espero.