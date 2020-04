Coronavírus bagunçou todo o calendário do médico e cartunista Lor

"No home office tanto faz trabalhar no domingo ou qualquer dia da semana, como trabalhei ontem%u201D



Diário da quarentena





Melhor começar

Depois de amanhã...





Lor

cartunista





Depois de 40 dias de isolamento... ou seriam 35? Na verdade, comecei no dia 10 de abril, então são... abril, não, março! Então, são 40 dias mesmo e ontem decidi... ou foi antes de ontem? Bem, decidi que a partir de amanhã, terça, vou aproveitar melhor o tempo que disponho... ou amanhã será quarta? O lixeiro passou hoje e como ele passa às terças, quintas e sábados, então amanhã será quarta. Ou o lixeiro passou ontem? Não importa, a partir de amanhã, vou intercalar um dia de exercícios no quintal com um dia de descanso, assim todas as terças, quintas e sábados eu vou... mas se amanhã for quarta, então os exercícios serão às quartas, sextas e domingos, e eu descansaria na segunda e na terça. Na verdade, seria melhor que hoje fosse terça, para assim ficarem reservadas as terças, quintas e sábados para exercício, descansando no domingo e segunda. Fica mais natural descansar de compromissos no domingo e na segunda, embora na segunda eu possa trabalhar em home office, já que estou isolado. No home office tanto faz trabalhar no domingo ou qualquer dia da semana, como trabalhei ontem, porque a gente é que decide o dia... mas se eu trabalhei ontem, então não era domingo, mas segunda, ou seria domingo e hoje é que é segunda? Ontem foi domingo de fato, porque eu falei com minhas netas e assistimos ao filme com o... aquele ator... não, esse foi no sábado... então ontem não foi domingo: domingo foi antes de ontem e hoje é terça mesmo, então se eu começar o exercício amanhã, vou cair no domingo exercitando. Melhor começar depois de amanhã, que será quinta. Ou sexta?