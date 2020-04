Filhos no exterior, festival cancelado, mundo sem teatro, lives...

A vida em reticências





Eduardo Moreira

ator do Grupo Galpão





Fica calmo, respira…vai passar…tudo passa…nada como um dia depois do outro…mas não passa…os dias parados…inventar tarefas…filhos espalhados pelo mundo…uma na França…outro em Lisboa…outro em Los Angeles…mãe idosa…grupo de risco…eu quase no grupo de risco…risco…risco…risco…todos em risco…inventar tarefas…distrair…pensamentos positivos…riscar tarefas…missão cumprida…escrever um diário de montagem…Que montagem?…Ah, meu Deus, a montagem…havia uma estreia…era para ser no dia 3 de abril…em Curitiba…Festival de Curitiba cancelado…leitura cancelada…encontro…cancelado…projeto…cancelado…cancelado…cancelado…Fica calmo…Tudo passa…Vai passar…Passa mesmo?…Andar de bike…Será que posso?…Usar a máscara…não ter contato…cuidado!…passar a tantos metros de alguém…comprar jornal…a oração matinal do homem civilizado…um país desgovernado…Bolsonero…vade-retro…coisa ruim…bater panela…quantos mortos?!…China, Itália, Espanha, Nova York…live, live, live…Que inferno!…Quero gente, gente, gente…Vai passar…Fica calmo…Nunca passa?…cloroquina…Clorofila…Cuidar das plantas…e a gata…já não entende mais nada…esse pessoal nunca aparecia e agora não sai de casa…SUS, ciência…quem nos salva?…Deus não salva…fica calmo…respira…medita…tudo tem seu lado positivo…o mundo estava em demasia…arruma o armário…reforma as luminárias…restaura os livros…logo passa…Passa?…passarinho passará…somos seres frágeis…a mãe idosa…a sogra idosa…a amiga idosa…a filha sozinha do outro lado do mundo…o filho da amiga também pegou…os jovens…eles também pegam…todo mundo pega…pega…pega…pega…Tanta gente no mundo…tanta gente sem ter para onde se recolher…as ruas tristes vazias…a cidade fantasma de mendigos e desamparados…mascarados se esgueirando assustados pelos cantos…ficção científica…o mundo acabou!?…gente, cadê o mundo?… as pessoas!?…Fica calmo…respira…um dia passa…Passa?…Passarinho passará…E esse mundo sem teatro…sem cinema…Algum dia as pessoas ainda vão sair de casa…sair de casa… se encontrar?…se reunir… num teatro fechado?…ausência…ausência…presença…presença…ilhas…ilhas…milhões de ilhas…um homem não pode ser uma ilha…um mundo sem teatro…não existe sentido…não existe sentido num mundo sem teatro!…Desliga a televisão…Pânico!…Pânico…estuda francês…Quarantine…quarentena…bon courage!…à toute à l’heure…à bientôt…leia livros…apátridas de Alejandro Chacoff…Fitzgerald belos e malditos…Houellebecq serotonina…O apanhador no campo de centeio Salinger…Olga Tokarczuk sobre os ossos dos mortos…outros mundos…fica calmo…tudo passa...medita…alonga…respira…repassa…decora um poema…uma fala…a partitura…música…música…filmes…filmes…e mais filmes…saudades da sala de cinema…tudo volta…tudo passa…cerveja, vinho, gim tônica…seja lúcido…se embriague…se distraia…seja forte!…ninguém é de ferro…desmorona…extravasa…perde as estribeiras…desmonta…monta…repassa…tudo passa…passa mesmo?…passarinho passará…quantos dias?…esquece o tempo…tempo…tempo…tempo…tempo…tanto tempo…e a gente aqui…confinado…prisão de luxo…privilegiado…o som das ambulâncias ao longe…o som de crianças implodindo em apartamentos…latidos confinados…música sertaneja universitária da vizinha…socorro!…socorro…inferno…prisão…de luxo…privilegiado…disso tudo nascerá um novo mundo…será?…Um dia passa…o mal sempre vence…o homem não aprende…bobagem…tolice…besteira…a solidão do papa…o ódio dos perdigotos do tirano…lançados ao vento…pestilento…contamina…sai de perto!…tudo passa…tudo passa…passa…passa…passará?…