Alex Cunha: 'Aos poucos, estamos entendendo a mensagem da mãe Terra'

Diario da quarentena

Alex Cunha

Finalmente chegou o momento em que todos estamos unidos. A sensação é ambígua. O mundo está unido e mais consciente, mas por uma razão extremamente triste. Nos faz pensar no que realmente vale a pena nesta vida. Para mim, mesmo, é um momento de muita introspecção. Vivia freneticamente, só no ano passado fiz 90 voos. Nos últimos 10 anos, meu foco sempre foi o trabalho. Muitas vezes, sentia que não tinha energia, mas era preciso continuar.





No começo de tudo isso, estava nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. Havia acabado de chegar para ficar uns meses. Era a segunda semana de março e as preocupações com o coronavírus já eram grandes. Naquela semana, a Europa sofria duramente com crescente número de infectados, fechando as fronteiras para o mundo. Percebi que os Estados Unidos fariam o mesmo, e eu deveria tomar uma decisão sobre onde passar a quarentena. Conversei com minha família e optei por voltar para Belo Horizonte.





Logo que cheguei, tive de me isolar no segundo andar da minha casa. Meus pais estão no grupo de risco, por causa da idade. Decidi que antes de receber o teste, não poderia ter contato com eles nem com ninguém. Na semana em que cheguei, fiquei sabendo que um amigo de NY estava infectado. Eu havia tido contato com ele, a preocupação era grande. Não contei a meus pais, para evitar o desespero, mas fiz um isolamento rigoroso.





Foi uma experiência estranha: eles colocavam comida pra mim na escada. Como ainda era a primeira semana, todos estávamos perdidos, sem ter ideia de como seria. Não que tenhamos muita convicção hoje, mas sinto que, aos poucos, estamos entendendo a mensagem da mãe Terra.





Não há mais possibilidade de fecharmos olhos e ouvidos. Realmente, estamos todos de mãos atadas, obrigatoriamente escutando a natureza. Alguns entendem essa voz silenciosa e acredito que o papel dessas pessoas é ensinar ao próximo. Sozinho, não existe evolução. Mais do que nunca, percebemos que o crescimento deve ser conjunto. A partilha, o entendimento, a caridade e a compaixão devem ser praticados. Repito: praticados no dia a dia. Não apenas no Instagram.





Fiquei uma semana completamente isolado de todos. Só retomei o contato com as pessoas depois de receber o resultado do teste – felizmente, deu negativo para o novo coronavírus. Primeira semana difícil de quarentena, mas agora percebo: com o tempo, o isolamento traz fantasmas ainda maiores.





Agora estou passando um tempo no meu sítio. Cortando a grama, limpando piscina, lendo, tocando violão e jogando golfe. Sou muito grato por ter essa oportunidade de estar mais perto da natureza. Porém, conforto físico não é tudo.





O paradoxo entre a solidão e a eterna conexão com tudo e todos nos faz refletir sobre a questão do indivíduo – do ser social e solitário que somos. Viemos e partimos sós deste mundo, mas, geralmente, pelas mãos de alguém. Creio que o grande desafio da vida é achar esse equilíbrio. Somos seres solitários em uma sociedade extremamente complexa. A mensagem que fica é a do cuidado com a mãe Terra, com o próximo e consigo mesmo.





Finalmente, a hora da verdade chegou. A percepção do amor eterno e incondicional pela vida está crescendo – e ele não tem limites. É hora de agir. Somos todos um.