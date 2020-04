Como Sísifo, estamos alheios ao entorno empurrando blocos de mármore?

Diário da quarentena





Leo Máximo

advogado





Paris, 1º de dezembro de 2019. Uma cena que me acomete com certa (e incômoda) frequência se dera novamente: eu havia acordado e levado alguns segundos para me dar conta de onde estava – em qual hotel, em qual cidade, em qual país? Aturdido por um ritmo de trabalho e viagens com aparência sedutora e sabor dúbio (por vezes doce, outras tantas amargo), lá estava eu em meio a mais uma maratona de avião-hotel-reunião-palestra-aula-avião.





Ainda na cama, após constatar minha real localização, lembrei-me de Sísifo – o do mito grego e o da obra de Albert Camus. Celebrado na mitologia como o mais astuto dos mortais, Sísifo fez irritar os deuses em função de suas incontáveis proezas. Como punição, viu-se condenado a passar a eternidade rolando uma pedra de mármore até o alto de uma montanha. Todavia, sempre que quase alcançava seu destino, a malsinada pedra lhe saía do controle, deslizava até a falda da montanha. E lá ia ele novamente, desde o advento, executor do próprio castigo, retomar a rolagem eterna e disparatada que lhe fora imposta.





O mito grego, posteriormente utilizado por Camus para explicar o quadro do absurdo de tantas vidas – um perpétuo rolar do que quer que seja, sem refletir –, fez-me ruminar sobre a condição do mundo. Seríamos todos Sísifos, em um ritmo alucinado, alheios ao entorno e à contemplação, empurrando blocos de mármore? Haveria como romper o grilhão do produzir incessante e simplesmente desacelerar? Pausar mesmo?





A resposta nos chegou há poucos meses, na forma de um mensageiro microscópico que logrou o inimaginável: reduzir drasticamente a toada da locomotiva sem freio que se tornou o que chamamos de contemporaneidade. Instados que somos a ficar em casa para achatar a curva de contaminação do inimigo invisível, foi-nos subtraída a grande pedra. Temos duas escolhas: exasperar-nos por sentir falta da moto-contínua engrenagem, ou voltarmo-nos, temporariamente, para o essencial. Para a observação de quem somos, para o cuidado conosco e com o próximo, para o preencher dos dias com novas soluções. Para, enfim, questionarmos uma série de cacoetes de vida, de modelos de sucesso, de delírios de progresso.





A economia precisa girar? Sem dúvida! A produção deve ser retomada? Certamente. Mas na hora certa, da forma como for possível, em ação conjunta de Estado e sociedade. A necessidade da quarentena é também uma lição de humildade diante do que não podemos controlar – humildade, essa virtude que os sapiens teimam tanto em ignorar. E um lembrete de que o vocábulo “crise”, em seu nascedouro grego krisis, significa, entre outras coisas, “momento decisivo”. Já, já, quando tudo voltar ao seu lugar (e sempre volta, porque a humanidade é de uma resiliência ferrenha), pelo que optaremos após este momento de decisão?





Podemos retornar a Sísifo e seguir subindo montanhas enlouquecidamente, de novo entorpecidos pela máquina do cotidiano. Ou podemos ter um novo olhar sobre a pedra, a trajetória, a tarefa, o relevo. Uma ciência de que o que apelidamos de progresso clama por uma escala mais humanizada e consciente, que vá além desse repetir eterno e desmesurado. E que tenha o humano, como já apontou Protágoras (novamente os gregos...), como a medida de todas as coisas. Minha torcida entusiasmada é pela segunda trilha.





Ao terminar este texto, lembro-me de que não entro em um avião há 23 dias, em função de nosso distópico cenário de pandemia. Um verdadeiro recorde. E a despeito da aflição pelos muitos planos adiados e negócios suspensos – além, claro, da inquietação pela saúde do planeta –, respiro num local entre sereno, consternado e esperançoso. E anseio com fé por dias melhores (que eu sei que virão).