Em sua segunda semana, Diário da quarentena traz relatos emocionantes

Engraçado como grandes eventos, tragédias e acontecimentos fazem a gente querer voltar ao passado. Eu, nestes tempos de coronavírus, dei para tirar fotos antigas das caixas. Talvez as lembranças de dias mais felizes me ajudem a confirmar que depois da tempestade sempre vem a bonança. Curioso pensar que cada foto ali traz um momento, mas todas elas me mostram que é um tempo de espera e que depois dessa espera os rituais da vida precisam ser resgatados. Uma refeição à mesa, um tempo pra ler, escrever, a convivência de verdade com os filhos, com o marido, com a mulher. Com os amigos. Com os pais. Reconectar-se!