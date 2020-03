'Nem adianta mais ser amigo do rei, que, desta vez, não está imune'

DIÁRIO DA QUARENTENA





Não há mais Pasárgada





Rogério Faria Tavares

Jornalista e presidente da Academia Mineira de Letras









“Acordo sempre muito cedo. É hábito antigo, herdado de meu pai. Talvez um jeito de mantê-lo vivo dentro de mim. Procuro não fazer muito barulho ao trocar de roupa. As crianças estão sem aulas e podem dormir mais. Corretíssima a orientação dada pela escola, que dispensou os alunos, abonando as suas faltas. Não é hora de expor ninguém a riscos desnecessários. O momento é de máxima prevenção e, portanto, de recolhimento. Uma atitude negligente ou que minimiza o problema pode resultar em consequências muito desagradáveis. Fatos são incontestáveis: o vírus se dissemina com incrível rapidez. E pode matar (não importa o quanto). Ponto final.





***





Sabrina cancelou praticamente todos os seus clientes e, agora, passa os dias com Carlos e Gabriela. De novo, os dois terão que vencer as horas entre os livrinhos, a tevê e o computador. E nas brincadeiras possíveis dentro de um apartamento ou, no máximo, nos limites da área de lazer do prédio. Os passeios serão, outra vez, evitados. Teatro, cinema, shopping, lanchonete... Tudo adiado. Visitar as vovós? Nem pensar! Ainda que elas sofram e queiram vê-los. Tia Ângela também sentirá uma falta terrível da duplinha que ama tanto, e com quem passa praticamente todos os fins de semana. O melhor, porém, é agir inspirado pela velha prudência mineira. Como não frequento as redes sociais, falo com minha mãe pelo telefone, conferindo sempre o tom da sua voz, até o momento bastante tranquilo. É pessoa de fibra, forte. Sabe conduzir-se com firmeza e serenidade, sem pânico, mas com senso de realidade, o que me conforta um pouco.





***





Até quando aguentaremos? Ninguém sabe, o que aumenta a angústia, sobretudo entre as pessoas mais expansivas, que alimentam a sua alma da proximidade com os amigos e os colegas, das festas e dos encontros, dos abraços e dos apertos de mão, o que está proscrito, com certeza, pelas próximas semanas. A tal da distância corporal pode ser fácil para os orientais, mas é muito penosa para os latinos, que gostamos do calor humano.





***





A vida antes agitada das ruas agora imerge num recesso forçado, sem data para terminar. No caminho para o escritório, já noto, facilmente, a diminuição drástica do número de pedestres e de motoristas. Como imaginar que um ser microscópico seja capaz de descongestionar o trânsito? Tomo o elevador – antes lotado – junto a uma ou duas pessoas, que se entreolham cautelosas, disfarçando os receios. Na tela instalada em seu interior, leio notícias de todas as partes do planeta: não há como escapar nem para onde fugir. Não há mais Primeiro, Segundo ou Terceiro Mundo. Estamos todos juntos, na mesma canoa frágil e precária em que tentamos atravessar esse mar tormentoso. Não há mais Shangri-lá, nem Pasárgada. Nem adianta mais ser amigo do rei, que, desta vez, também não está imune. O vírus é democrático. Não faz distinção de classe, etnia, religião, orientação sexual. Talvez aí seja possível aprender algo útil, que melhore a espécie e a nossa capacidade de convivência, hoje tão deteriorada: no fundo, somos feitos da mesma matéria, levando no corpo as mesmas carnes, os mesmos ossos, o mesmo sangue...”