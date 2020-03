Bullying e intolerância entre adolescentes sai da escola para o teatro

Em tempos de intolerância também no ambiente escolar, o Grupo Girino quer debater o tema com apresentação do espetáculo Qual é a graça? em 18 centros culturais de Belo Horizonte. No roteiro da peça, temas como bullying, principal razão dos problemas sociais e emocionais na juventude, que também dificulta o aprendizado escolar. A turnê começa quinta-feira (19), no Centro Cultural Alto Vera Cruz. A programação completa por ser acessada no site www.grupogirino.com.br/diversidade.





NO MINEIRÃO

JUNTOS E MISTURADOS





A oitava edição do Festival VillaMix está confirmada para 4 de abril, no Mineirão. Com o tema O futuro é mix, o VillaMix Festival Belo Horizonte vai reunir Gusttavo Lima, Luan Santana, Simone e Simaria, Wesley Safadão, DJAlok, Matheus e Kauan, Edson e Hudson. Fazendo estreia no palco do festival por aqui, Chitãozinho e Xororó, Xand do Aviões do Forró, e os goianos Os Parazim. O festival ainda conta com megaestrutura de palco, luz e som.













85 ANOS

VIVA O REI DO ROCK





Se estivesse vivo, Elvis Presley completaria 85 anos. Mas como quem é rei não perde a majestade, a data será lembrada pelo paulistano William Marks. Dia 20, ele fará sua homenagem ao Rei do Rock no Cine Brasil, acompanhado pela banda The Miners. Como bom fã que é, William fez show em Memphis, terra do Rei, e gravou no Sun Studios.





GASTRONOMIA

EXPANSÃO POR MINAS





O Restaurante Horizontes, na Serra da Moeda, passou a ser a quarta unidade do La Vinicola

Wine Bar & Fingerfood, que é a primeira rede de franquias de wine bar do Brasil. A marca tem planos de expansão tanto em Belo Horizonte quanto no interior de Minas Gerais e em outros estados.





FEDERAMINAS JOVEM

UM NOVO CAMINHO





Cerca de 60 jovens empresários e representantes de associações participaram, em Nova Lima, de Assembleia Geral Ordinária organizada pela Federaminas Jovem. O encontro possibilitou a participação em palestras, a troca de experiências e conhecimento e ainda um tour pela cidade, que passou pelas cervejarias do Jardim Canadá, pelo Mercado da Boca e pela ACE Nova Lima. “O encontro uniu lideranças jovens de todo o estado, trouxe o poder público para compartilhar pautas e, definitivamente, inaugurou um caminho de união em prol do desenvolvimento econômico de nosso estado”, destaca Dino Bastos, presidente da Federaminas Jovem e CEO da Partners Comunicação Pro Business. A Federaminas Jovem foi criada ano passado para integrar as associações de jovens lideranças mineiras, compartilhar práticas de empreendedorismo e estimular o protagonismo empresarial.