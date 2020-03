CD da Orquestra Filarmônica de MG está entre os 25 melhores do mundo

(foto: Eugênio Sávio/Divulgação)

A rádio nova-iorquina WQXR, especializada em música erudita, classificou o CD gravado pela Filarmônica de Minas Gerais com obras de Alberto Nepomuceno como um dos 25 melhores de 2019. A gravação integra a série Brasil em concerto, iniciativa do Ministério das Relações Exteriores em parceria com a gravadora Naxos. O projeto prevê o lançamento de 30 CDs com obras de brasileiros interpretadas pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e Orquestra Filarmônica de Goiás.





Este ano, a Filarmônica mineira lançará, pelo selo Naxos, um álbum dedicado à obra de Almeida Prado, e outro com peças de Lorenzo Fernández. A lista completa dos eleitos pela rádio americana pode ser acessada no site https://www.wqxr.org/story/best-classical-recordings-2019/.





NA BIENAL

QUEM VAI!





Mozart Neves Ramos (ex-secretário da Educação de Pernambuco e titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira da USP), a nadadora olímpica Joana Maranhão e a escritora mineira Paula Pimenta, que vendeu mais de dois milhões de exemplares e tem obras publicadas na Espanha, Itália, Portugal e América Latina, estão entre as atrações da Bienal Mineira do Livro. A feira, que em sua sexta edição homenageará Olavo Romano, será realizada de 22 a 31 de maio, no BH Shopping (piso Ouro Preto).





AOS OLHOS DE ERNESTO

LINGUAGEM UNIVERSAL





No domingo (15), a cineasta Ana Luiza Azevedo volta a BH pela terceira vez para participar da Mostra Imagem dos Povos, no MIS Santa Tereza, que exibirá o longa Aos olhos de Ernesto, história de um ex-fotógrafo que vive o desafio de se reinventar na terceira idade. Retornar à capital mineira é uma alegria para a diretora. “Minha ligação com Minas começou no Festival de Inverno de Ouro Preto, em 1979, onde conheci muitos mineiros que se tornaram grandes amigos”, relembra, contando que num dos últimos shows do Grupo Curare, fotografias dela foram projetadas no fundo do palco. “Eram fotos da visita à aldeia caingangue que fiz com Mara Vanessa, jornalista e indianista. Fui a Belo Horizonte para a estreia do show e aproveitei para fazer uma viagem pelo sertão de Minas. Acho que só naquele momento realmente entendi Guimarães Rosa”, revela Ana Luiza.





Entre os debates que acompanhou ao lançar seus filmes, a diretora cita dois como inesquecíveis. Um ocorreu na UFMG, o outro foi a sessão muito especial de Ventre livre (1994) no Sindicato dos Professores, organizada pela educadora Inez Teixeira. Meus curtas Três minutos e Dona Cristina perdeu a memória fazem parte das disciplinas de cinema-educação ministradas por ela na UFMG”, afirma.





Ana Luiza está contente com a repercussão de Aos olhos de Ernesto em festivais de cinema. “O filme toca em temas universais. Mesmo falado em portunhol, com um personagem uruguaio que vive no Brasil, questões como velhice, solidão, falta de perspectivas na juventude e a possibilidade de transformação e descobertas no encontro de duas pessoas são iguais para pessoas de qualquer cultura”, observa.









DIVERSÃO

SEMPRE EM FORMA





Mais uma novidade no mundo fitness. Agora, segundo especialistas, perder peso é mais divertido por meio da tecnologia espanhola que usa conceitos de jogos e videogames. O aluno pode gastar até 1,2 mil kcal por aula, por meio do tapete e do telão com sinais visuais de iluminação em LED sensíveis ao contato, que geram sistema responsivo ao impacto, indicando a evolução e o acerto das atividades. Em 27 de março, a inovação será apresentada na academia Body Hiit Experience, no Bairro Mangabeiras.