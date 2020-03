Mineiros foram premiados na edição 2020 do IF Design Award

(foto: Florence Zyad/ Divulgação)



EXCELÊNCIA EM DESIGN

MAIS UM PRÊMIO PARA GRECO





No ano em que comemora seus 15 anos, a Greco Design conquista mais um prêmio internacional, o décimo IF Design Award consecutivo da empresa. O escritório mineiro assina um dos 30 projetos brasileiros selecionados por um dos mais conceituados eventos do setor. Foram inscritos 7.298 projetos de 56 países.





***





A Greco ganhou o prêmio pela linha de embalagens dos produtos Mió, exclusivos da Araujo. “Um dos elementos mais característicos e singulares do Brasil é a linguagem. O modo único como cada região se expressa foi a inspiração para a criação do nome Mió, ou seja, melhor, em bom mineirês”, diz o designer Gustavo Greco (foto).





***





Na categoria design de interiores foram premiados os escritórios mineiros Gustavo Penna Arquiteto & Associados (pela Japanese Immigration Memoria, encomendada pela Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira) e Cristina Menezes Arquitetura e Decoração (projeto Dream House).





***





A entrega do IF está marcada para 4 de maio, no Friedrichstadt-Palast, em Berlim. A cerimônia reunirá dois mil profissionais de vários países. Os produtos premiados ficarão expostos no famoso Café Moskau. O Centro Brasil Design organizará uma delegação para a festa alemã.

25 ANOS DE AMOR

FESTA NO PORTO





Ivan Junqueira Ribeiro e Cristiana Martins Gualberto Ribeiro (foto), acompanhados por Paulo Junqueira, retornam amanhã do Porto, onde foram acertar os últimos detalhes da comemoração de seus 15 anos de casamento. O encontro para a família e amigos íntimos está marcado para 11 de abril. Para que todos sejam recebidos com o mesmo carinho da casa dos anfitriões, em Belo Horizonte, Cristiana fez questão de encarar três viagens a Portugal com o propósito de acompanhar todos os detalhes. A cidade foi escolhida porque é uma das mais bonitas do mundo, na opinião do casal.

FESTIVAL

PRESENÇA DA DIRETORA





A cineasta Ana Luiza Azevedo está confirmada na pré-estreia de seu longa, o premiado Aos olhos de Ernesto, na Mostra Imagem dos Povos. O filme conta a história de Ernesto (papel do ator uruguaio Jorge Bolani), ex-fotógrafo que vive o desafio de se reinventar na terceira idade. O longa será apresentado domingo, às 19h, no MIS Santa Tereza.

FERNANDO ANGELO

ELE ESTÁ DE VOLTA





Depois de sete anos afastado dos palcos, o imitador Fernando Angelo retoma a carreira. A turnê Só estou voltando porque não sou baú, no formato stand up, estreia em 2 de maio, no teatro do Minas Tênis Clube. O ator explica que depois de 30 anos de estrada, o cansaço foi inevitável, fazendo-o adotar outra direção. Ele passou a se dedicar a uma produtora de vídeo em São Paulo. Agora, com saudades,

volta à ribalta.