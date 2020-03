Hoje e amanhã, Baby e Rose vão levar 2 mil fãs ao Cine Theatro Brasil

(foto: Edu Viana/Divulgação) O mineiro Lindsay Paulino e Caike Luna estão com a corda toda. Hoje e amanhã, a dupla de comediantes vai lotar o Cine Theatro Brasil Vallourec, em BH, com o espetáculo Baby e Rose. As personagens já são velhas conhecidas do público. Rose começou no teatro e ganhou a TV, enquanto Baby iniciou sua trajetória na telinha e depois chegou aos palcos. Em 2019, a cabeleireira e a empregada doméstica ganharam um programa só delas no canal Multshow. Cerca de dois mil ingressos foram vendidos. Com isso, o Cine Brasil abre a temporada de 2020 com o pé direito.





SANTA CASA

MAIS UMA VITÓRIA

Christina Coelho foi responsável, há três anos, pelo jantar em prol do CTI pediátrico da Santa Casa (foto: Leca Novo/Divulgação)



No segundo semestre de 2017, Christina Coelho reuniu amigos para produzir um jantar em benefício do CTI pediátrico da Santa Casa de BH. O encontro foi muito prestigiado e a anfitriã mostrou seu engajamento nessa causa urgente e de extrema importância, tanto para Belo Horizonte quanto para Minas Gerais. O tempo passou, vieram outras parcerias importantes, e, na próxima segunda-feira, o CTI Pós-operatório Pediátrico Dona Lucinha será inaugurado com 10 novos leitos. A Santa Casa passa a ser o maior hospital em leitos de tratamento intensivo infantil do estado, totalizando 30 vagas.





A reforma do espaço físico e a compra de equipamentos e mobiliário custaram R$ 2,3 milhões. Os recursos vieram do jantar realizado há quase três anos, de doações do Rotary Club (Rotary Club BH Novas Gerações, Rotary Club Contagem Cidade Industrial, Rotary Club of Arlington Sunrise, Rotary Club of Minneapolis City of Lakes e Rotary Club of Kurri Kurri), de recursos da Santa Casa e de emenda parlamentar, no valor de R$ 1 milhão, do deputado federal Fábio Ramalho.





O CTI foi batizado em homenagem a Dona Lucinha. Conhecida por sua trajetória na área gastronômica, ela fundou o instituto que leva seu nome, mantenedor da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape). A pedido da Santa Casa, a Cape mudou seu estatuto e passou a acolher crianças em tratamento cardiológico.





NA AML

No dia 19, a abertura da agenda da Academia Mineira de Letras será especial. Além de marcar o início das atividades depois das férias, a cerimônia será o pontapé inicial em torno das comemorações dos 80 anos de Carlos Bracher. Na reunião, marcada pelo tradicionalíssimo Chá da Academia, o pintor doará à instituição um óleo sobre tela do Palacete Borges da Costa, sede da AML, e do prédio anexo projetado por Gustavo Penna. Além de tradicional, o chá é uma beleza, pois reúne bolos, biscoitos e tortas com receitas mineiríssimas feitas pelas funcionárias da AML. O serviço é em louças que remetem à história da academia, que completou 111 anos.





MUSICAL

SONHOS E DESEJOS DE JOVENS





Por isso que eu canto, espetáculo que marcou os 15 anos do projeto Árvore da Vida, está de volta para única apresentação, no dia 18, no Teatro do Centro Cultural Minas Tênis Clube. Estarão em cena 40 jovens, que foram preparados por Regina Bertola, diretora do grupo Ponto de Partida. “O musical, que tem como fio condutor a trajetória e os sonhos desses jovens, foi concebido para falar deles. Um processo lindo”, diz Regina. No repertório, A carta, de Djavan e Gabriel O Pensador, Baila comigo, de Rita Lee, Só eu sou eu, de Marcelo Jeneci, e Força estranha, de Caetano Veloso. O projeto Árvore da Vida, realizado no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, tem apoio da Fiat Chrysler Automóveis e da Fundação Banco do Brasil.