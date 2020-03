Fotógrafa mineira leva para Tiradentes reflexões sobre preservação

Juliana Lima (foto: Rodrigo Katchama/Divulgação)

Juliana Lima leva para Tiradentes a mostra Beira mundo – O que se vê além dos olhos. São 18 fotografias mostrando riquezas culturais e a urgência da preservação ambiental no Brasil, Inglaterra, Escócia, França, Grécia, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Chile e Bolívia, além da Ásia. A exposição poderá ser vista de 18 a 22 de março, no Teatro Casa de Boneco, durante o Festival Foto em Pauta. Em 20 de março, às 20h30, a fotógrafa participará de bate-papo com o público.





Em 14 de março, a Cia. Ananda de Dança Contemporânea estreia o espetáculo Outras de nós, no Galpão Cine Horto. O trabalho é resultado de projeto desenvolvido por Anamaria Fernandes, que assina a direção, no setor psicológico da penitenciária de mulheres da cidade de Rennes, na França. “O encontro foi muito forte e devastador para mim, maravilhoso e inesperado. Encontrei mulheres com suas histórias, com seus sonhos, que se ajudam, mas estão juntas e sozinhas ao mesmo tempo. Compartilhamos risos, choros, danças e muitas histórias”, explica a diretora. Em cena estarão as dançarinas Beatriz Nobel e Duna Dias.





Amanhã e sábado, no Intercity, um grupo de promotores de eventos do país estará reunido durante o Visite Belo Horizonte – Cidade Criativa da Gastronomia. Estão confirmadas as presenças de Jair Aguiar, presidente do Belo Horizonte Convention e Visitors Bureau, e Renata Alamy, criadora do Community Manager na Bliive, a maior plataforma de troca de tempo do mundo. A proposta é divulgar a capital mineira como destino de eventos e turismo.





Juarez Moreira é o convidado de Bárbara Barcellos para a estreia do projeto em homenagem ao Clube da Esquina, nesta quinta-feira à noite, no Baretto, bar do Hotel Fasano, em Lourdes. A dupla estará acompanhada dos músicos Telo Borges, Enéias Xavier e Cyrano Almeida.





A abertura dos campeonatos brasileiro e mineiro de motocross será disputada em 18 e 19 de abril, às margens da rodovia LMG-800, na área do aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins. São esperados 500 pilotos e 10 mil pessoas, diariamente. O evento é resultado de parceria entre a BH Airport, a Confederação Brasileira de Motociclismo e a Federação de Motociclismo do Estado de Minas Gerais.