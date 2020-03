Depois de anos trabalho no teatro, mãe e filho estão em uma mesma peça

(foto: Renato Mangolin/Divulgação)



SOLIDARIEDADE

SEGUNDA NO KEI





Tradicional evento solidário, o jantar organizado em benefício da Associação Mineira de Reabilitação

está marcado para segunda-feira (9), a partir das 19h, no Kei, em Lourdes.









EM FAMÍLIA

VIDA EM TEATRO





Denise e Gui Stutz têm motivo especial para comemorar a estreia do espetáculo A máquina do tempo. Pela primeira vez, mãe e filho, mineiros radicados no Rio de Janeiro, estão na criação de uma obra, que estreia sábado (7), no Clube Manouche, no Rio de Janeiro. Gui Stutz (músico e ator) cresceu acompanhando a mãe Denise Stutz (bailarina, diretora e uma das fundadoras do Grupo Corpo) nos teatros. “Sou filho único. Minha memória da infância tem muito de brincar sozinho e acompanhar as viagens de trabalho dos meus pais. Desenhava muito, criava mundos e histórias na minha cabeça”, recorda. Hoje, Gui é pai de três filhos, com idades entre 2 meses e 4 anos. O texto escrito por Gui é inspirado na própria infância e na paternidade.

HISTÓRIA REAL

DRAMAS DE UMA MULHER





Débora Duboc está na peça A valsa de Lili, que fará temporada de 27 de março a 20 de abril, no CCBB. A peça é inspirada no livro Pulmão de aço, escrito por Eliana Zagui, uma mulher que sofre de paralisia e movimenta apenas a cabeça. No roteiro de Aimar Labaki, a história de Lili, de 42 anos, que há quatro décadas vive em uma UTI por conta de uma poliomielite mal diagnosticada. Pela peça, Débora Duboc foi reconhecida com o Prêmio APCA de melhor atriz. A direção é de

Débora Dubois.





OVO

VOLUNTÁRIOS SE UNEM

EM ORQUESTRA





Criada o ano passado, a OVO – Orquestra Voluntária de Belo Horizonte – também fará homenagem aos 250 anos de Beethoven. A primeira apresentação, em 7 de abril, Beethoven convida Debussy; a segunda, em 8 de setembro, Beethoven convida Tchaikovsky. As apresentações serão na Sala Minas Gerais e os convites já estão à venda. A orquestra é composta por estudantes de música que já têm boa formação em seu instrumento, mas pouca experiência orquestral e conta com a participação fundamental de vários músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais que, voluntariamente, acompanham os ensaios e as apresentações com o propósito de colaborar na formação técnica e artística dos jovens.

CIDADE DO SAMBA

FESTA DE BAMBA





O Mega Space será a cidade do samba, que vai abrigar o Samba Prime Festival, reunindo, em 23 de maio, Belo, Legado, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Léo Santana, Péricles, Dilsinho, Mumuzinho, Vou Pro Sereno, Fundo de Quintal, Revelação, Tiee, Karinah, Menos é Mais e grupos de Belo Horizonte. Serão 16 horas de eventos, das 14h às 6h. Serão 40 mil metros quadrados, três palcos, sendo um 360 graus, roda gigante, tirolesa, área de jogos com fliperamas, totó, sinucas e pingue-pongue, área de esportes com quadra de futevôlei e futmesa, área esportes radicais com escalada, rapel e slackline, além de praças de alimentação, grande área de descanso com redes, puffs, balanços e sofás, espaço de beleza e área de massagem.